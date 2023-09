Teatro San Carlo di Napoli, il giudice del lavoro reintegra Lissner sovrintendente e direttore artistico

Reintegrato Stéphane Lissner, come sovrintendente e come direttore artistico del teatro San Carlo che, intanto, aveva già provveduto a chiamare Carlo Fuortes alla guida del lirico, dal primo settembre.

Lo ha disposto in via cautelare il giudice del lavoro di Napoli accogliendo il ricorso presentato dal manager francese, dal primo giugno pensionato per effetto del decreto legge che ha equiparato i limiti di età fra italiani e stranieri.