«Butterfly» al Teatro San Carlo, Ferzan Ozpetek dedica l'opera a Giogiò e regala 200 biglietti ai giovani napoletani

Ferzan Ozpetek torna al San Carlo con la sua Butterfly e offre 200 biglietti omaggio per i giovani a rischio napoletani. L'opera di Puccini sarà in scena dal 12 settembre e segna il ritorno sul podio del direttore musicale Dan Ettinger.

Un debutto anche per il nuovo sovrintendente Carlo Fuortes, appena insediato: «Il teatro è un punto di riferimento importante per la cultura della città, l'obiettivo è incidere sempre di più sul sociale, per questo dedichiamo la prima a Giovanbattista Cutolo, lo spettacolo sarà preceduto da un minuto di silenzio».