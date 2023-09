Giovanbattista Cutolo, la Nuova Orchestra Scarlatti torna a suonare e dedica il concerto a Giogiò

Primo appuntamento sarà il “Concerto per Giovanbattista” dell’Orchestra Scarlatti Junior, domenica 10 settembre 2023 al Cortile delle Statue della Federico II, ore 18.30. Ingresso gratuito fino esaurimento posti.

«Dopo aver dato l'estremo saluto al nostro Giovanbattista, vogliamo dire a tutti che noi - la Nuova Orchestra Scarlatti e la sua Comunità musicale, che era ed è la grande famiglia allargata di Giovanbattista - abbiamo deciso di non fermarci, di continuare a lottare con le armi della musica e della cultura contro la violenza barbara e cieca che avvelena la nostra comunità - dichiara il maestro Gaetano Russo, direttore artistico e fondatore della Nuova Orchestra Scarlatti - Le pallottole vigliacche che hanno ucciso Giovanbattista hanno trafitto insieme ai suoi sogni anche i nostri sogni e le speranze dei tanti ragazzi cresciuti con lui nella nostre orchestre. Confermare i nostri programmi oggi per noi significa riprendere ancora una volta quelle speranze e rilanciarle nel nome di Giovanbattista: così dedichiamo a lui l'intero cartellone della prevista V Edizione del Festival Unimusic. L'appuntamento di inizio con le ragazze e i ragazzi dell'Orchestra Scarlatti Junior, domenica 10 settembre alle ore 18.30 presso il Cortile delle Statue della Federico II, sarà un Concerto sinfonico per Giovanbattista, a ingresso libero fino a esaurimento posti, per ritrovarci tutti insieme nell'emozione della grande musica, quella che Giovanbattista amava suonare. Noi saremo ai nostri leggii a fare musica con la determinazione di sempre, certi però, oggi più che mai, che la battaglia non la vinciamo da soli, la vinciamo solo insieme a tutta la comunità e insieme alle istituzioni locali e nazionali che, devo dire, in questi giorni ci stanno mostrando una concreta vicinanza. Ringraziamo tutti, e chiediamo a tutti di esserci al concerto del 10 settembre. Al momento il Sindaco Manfredi e il Rettore della Federico II, professor Lorito, hanno già dato la loro adesione e siamo in attesa di conferma della presenza del Ministro Sangiuliano: li ringraziamo. La nostra speranza è che, spente le luci sul palco, città e istituzioni continuino a essere vicine a Giovanbattista, impegnandosi a garantire il futuro dei tanti giovani, ragazze e ragazzi, suoi amici».

Unimusic, il Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II continuerà poi secondo il fitto cartellone di appuntamenti già previsti. L’11 settembre, nella bella cornice barocca della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Largo San Marcellino 10, ore 20), avremo accanto alla N.O.S. eccellenze campane “di ritorno” per capolavori a confronto: “Le Stagioni di Vivaldi e Piazzolla”, con il violinista stabiese Francesco De Angelis, apprezzato a livello internazionale per il suo timbro, sintesi di cantabilità italiana e tradizione mitteleuropea, e la violinista Daniela Cammarano, originaria di Camerota, poliedrica solista, camerista e prima parte in prestigiose orchestre internazionali; il 13 settembre appuntamento al Cortile delle Statue (ore 20) con Ricordando Bosso: in programma il Concerto per violino, archi e timpani (suggestivo intreccio di neobarocco e minimalismo) e altri brani originali di Ezio Bosso, il popolarissimo musicista prematuramente scomparso nel 2020, violino solista David Romano (Spalla dei secondi violini nell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia), direttore Carlo Rizzari (assistente di Pappano a Santa Cecilia).

Sempre al Cortile delle Statue, il 17 settembre appuntamento con “Dentro il Barbiere” (ampia selezione del capolavoro rossiniano); il 21 settembre con “Dentro Rigoletto”; novità e Originalità assicurate il 27 settembre con La N.O.S. & I Virtuosi di San Martino; la rassegna si chiude il 29 settembre al Cortile delle Statue con un evento particolare, “Le Quattro Giornate di Napoli”, azione coreografico-musicale che si inserisce nel contesto delle iniziative promosse dal Comune per celebrare l’ottantesimo anniversario delle gloriose giornate.

Sull’onda del consenso delle passate edizioni, sono in cartellone anche due nuovi appuntamenti di Musica nei Musei Unina, realizzati in collaborazione con il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche della Federico II: matinée musicali per tutte le età (ore 11, ingresso gratuito) animeranno i percorsi dei Musei di Zoologia (20 settembre) e di Mineralogia (26 settembre).