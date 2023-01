Un ponte d’arte da oggi collega Capri a Firenze

Da oggi c'è un po' di Capri a Firenze, nello storico Palazzo Giuntini, in Piazza Ognissanti, sede del St. Regis hotel. A creare questo legame tra l'isola azzurra e la "culla" del Rinascimento è Franco Senesi, imprenditore anacaprese, fondatore della Liquid Art System, che ha siglato con il lussuoso hotel del circuito Marriott una collaborazione che prevede l'esposizione di una selezionata collezione di sculture all'interno delle aree comuni quali l'area lettura, il maestoso salotto ottocentesco e il foyer del ristorante.

Rinnovando quella che ormai è diventata una tendenza, e che ha contraddistinto la galleria sin dai suoi inizi - Liquid Art System impreziosisce infatti da anni gli interni di importanti resort di Capri e della Costiera - la partnership col St. Regis di Firenze cade non a caso in concomitanza con l’apertura di Pitti Uomo 2023, tra le fiere di punta dedicate alla moda maschile, una piattaforma di rilievo e prestigio a livello internazionale per oltre 750 brand italiani e stranieri. Un'occasione propizia per conoscere, dunque, negli eleganti spazi del 5 stelle fiorentino le opere di Giacinto Bosco, di Seo Young Deok e del duo Coderch & Malavia.

La Liquid donerà quindi un tocco di contemporaneità al fascino dell'hotel, mettendo in dialogo gli arredi Art Decò con la maestria di scultori che danno prova di abili giochi materici, esplorando il rapporto tra figure umane, spesso riprodotte in life-size, e l'ambiente circostante.

L'unione tra Liquid Art System e St. Regis Florence vuole attrarre un pubblico di collezionisti, artisti ed amanti del bello, inserendosi in un percorso di continua evoluzione della città sempre più "contaminata" dal Contemporaneo e di internazionalizzazione della galleria che si affaccia continuamente su nuovi e stimolanti scenari. Un intricato labirinto di possibilità percorribili, metafora della nostra cultura, pungolata da sollecitazioni continue.

Opere impattanti e sceniche, che omaggiano la bellezza estetica, che emozionano, comunicando in maniera diretta ed immediata con lo spettatore.

Le galleria, con base a Capri ed importanti sedi a Positano e Ravello, si caratterizza per una ricerca artistica figurativa che concilia estetica e maestria tecnica, mettendo in relazione la bellezza dei luoghi espositivi, cui oggi va ad aggiungersi quella di Firenze, con la potenza comunicativa delle opere.