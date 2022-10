«Una luna al museo» torna al Lapis Museum sabato 15 ottobre

Un momento speciale dedicato all’immersione nelle arti performative con la scoperta del meraviglioso Decumano sommerso, nel cuore del centro storico di Napoli. A 35 metri di profondità, nelle fondamenta della Basilica della Pietrasanta, oggi Lapis museum, il percorso ha luogo dove sorgeva l’antico tempio della dea Diana, la cui origine è rievocata con un suggestivo plenilunio infinito che sorprende i visitatori in questo luogo senza tempo.

Torna “Una luna al museo”. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, sabato 15 ottobre animerà il percorso sotterraneo del Lapis museum a partire dalle ore 18:00.

Gli ospiti saranno accolti con uno stuzzicante aperitivo nell’antica cripta del complesso, saranno poi guidati in un autentico viaggio sensoriale, lungo il museo dell’acqua, tra le antiche cisterne greco-romane dove, tra grappiate dei pozzari e installazioni multimediali, sarà possibile ascoltare una particolare esecuzione caratterizzata da strumenti legati all’acqua, elemento protagonista di questo itinerario. Il percorso culminerà con una magica performance arpa celtica unita ad un’estemporanea pittorica nella suggestiva sala della luna.

L’evento è organizzato da Nomea presso il Lapis museum. I turni di partecipazione all’evento sono tre: 18:00, 20:00 e 22:00. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria: 08119230565, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 14:00; 08119230565 - 3283694680 servizio WhatsApp sempre attivo. Per informazioni: info@lapismuseum.com. Il contributo di partecipazione è di 20€ per gli adulti, 10€ per i ragazzi da 6 a 18 anni, gratis per i visitatori da 0 a 6 anni.