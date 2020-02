«La cucina mediterranea, una storia di valori»: è il tema di una serie di appuntamenti ospitati al Moon Valley, con la, partecipazione nato dalla partecipazione di docenti e studenti dell'istituto alberghiero Francesco De Gennaro, coordinato dal dirigente scolastico, Salvador Tufano. Venerdì mattina il primo degli incontri organizzati dall' AssoApi rappresentato da Carmine Scarano e dal Consorzio per il Mezzogiorno presieduto da Antonio Caserta. Parteciperanno al dibattito e alla rappresentazione in chiave moderna dei piatti tipici della cucina mediterranea realizzati da chef stellati, che attesteranno la partecipazione degli alunni con relativa qualifica professionale e competenza. All'iniziativa hanno aderito Heinz Beck, Antonino Cannavacciuolo e Gennarino Esposito, questi ultimi nati professionalmente presso l’istituto De Gennaro. Venerdì, dopo il saluto del dirigente Salvador Tufano e la presentazione dell'evento affidata al docente Nello De Martino, interverrano al dibattito con lo chef Heinz Beck, Gerardo Siano, oncologo e chirurgo dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, nonché presidente dell'Associazione Dieta Mediterranea di Paestum. La realizzazione delle ricette tematiche, legate alla cucina alla cucina mediterranea e loro effetti benefici sulla salute dell'individuo. Partecipazione all'esecuzione delle ricette proposte dallo chef Heinz Beck dei docenti partecipanti, al fine di poter inserire tali preparazioni all'interno dei propri percorsi didattici. In programma, inoltre, degustazione delle ricette proposte dallo chef Heinz Beck e realizzate dalla brigata del corpo docente, con dibattito da parte della platea intervenuta. Le conclusioni, fine lavori e consegna degli attestati di partecipazione, a firma di Heinz Beck e AssoApi. © RIPRODUZIONE RISERVATA