Vico Equense, al via la rassegna di teatro per ragazzi «Pittura fresca»

Lunedì 21 Maggio 2018, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 19:23

VICO EQUENSE - Parte oggi la rassegna «Pittura fresca», il teatro dei ragazzi fatto dai ragazzi, elaborato dall'associazione culturale Teatro Mio con il patrocinio, tra gli altri, dell'amministrazione comunale, dell'azienda di soggiorno, la Uilt (Unione italiana libero teatro” e l’A.GIT.A.. Da quest’anno promotore speciale della manifestazione sarà l’Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense, diretto dalla dirigente scolastica Debora Adrianopoli. Gli studenti, da oggi, lunedì 21 maggio, presenteranno i loro spettacoli, frutto dei laboratori teatrali attivati nelle loro scuole. Due spettacoli al giorno per tutta la settimana. All’apertura della rassegna è intervenuto il Vice Sindaco Franco Lombardi e i professori Salvatore Guadagnuolo e Antonio Caponigro. «In tutti questi anni – spiega Bruno Alvino - abbiamo creato e sviluppato un’idea di rassegna che ha visto il territorio come interlocutore ideale, la scuola come partner istituzionale, non solo per un discorso di coinvolgimento, ma soprattutto in un’ottica di educazione al “…vedere e fare teatro”. I punti di forza di Pittura Fresca sono la creazione di momenti di incontro/confronto e di scambio tra le scuole partecipanti. Pensiamo che questa piccola cellula utopica di educazione al teatro possa essere veramente una esperienza formativa che dia i suoi frutti nella vita degli adolescenti». Le scuole in gara per quest’anno sono: I.C. “G. Palatucci” – Campagna (SA); “Foriarte” Lab. - Sala Consilina (SA); “La Ribalta”– Castellammare di Stabia (NA); “Colpi di Scena” Lab – Gravina in Puglia (BA); I.C. “Costiero” – Vico Equense (NA) ; I.C. “M.Troisi” – San Giorgio a Cremano (NA); I.C. “San Giovanni Bosco” – Gravina in Puglia (BA); I.C. “Silvio Pellico” – Lettere (NA). Nella serata di premiazione saranno assegnati i riconoscimenti anche agli studenti che nell’anno hanno partecipato al concorso «Questo l'ho scritto io», riservato alle scuole del territorio che hanno assistito agli allestimenti della compagnia teatrale vicana da gennaio in poi, producendo elaborati a tema.