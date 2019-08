Agosto 2019 all’Edenlandia: l’ingresso è gratuito

Venerdì 9 Agosto 2019, 12:11

Ad agosto all’Edenlandia il divertimento è con la magia dell’escape room di Harry Potter, le stelle di San Lorenzo, i gavettoni di Ferragosto e il fantastico “Boss dello zucchero filato” e con la musica con il Michael Jackson Day.Il mese di agosto si apre con l’inaugurazione della prima escape room tecnologica dedicata al maghetto londinese. Oggi, venerdì 9, arriva la nuovissima stanza degli enigmi tutta tecnologica dedicata a Harry Potter. Una room unica nel suo genere, con un'ambientazione scenografica mozzafiato, e tanti giochi "magici" da risolvere.L’Edenlandia è il primo parco di divertimenti italiano ad aver ospitato le escape room.Dall’11 al 13 agosto dalle ore 21, invece, protagonista saranno le stelle. Tre notti col naso all’ insù ad ammirare il cielo, grazie alle modernissime attrezzature di Stellarea.Anche il 15 agosto all’Edenlandia il divertimento è assicurato. Per chi rimane in città il parco resterà aperto offrendo un programma ricco di appuntamenti per tutte le età, tra giochi a squadre, il cruciverbone, l’oroscopo, la baby dance e la sfida a gavettoni. Special guest il “Boss dello zucchero filato” che per l’intera giornata animerà il pubblico con le sue sculture, vestitini e personaggi creati con lo zucchero filato.A chiudere il mese sarà l’appuntamento con la musica, con il “Michael Jackson Legacy Day”. L’evento, che si svolgerà il 29 agosto, dalle 10:30 alle 23:00, sarà una giornata dedicata al grande artista scomparso, ospiti della manifestazione saranno esperti di musica, artisti, scrittori. Con il biglietto della giornata ( acquistabile onlinehttps://www.azzurroservice.net/biglietti/michael-jackson-legacy-day/#.XUxAXugzaUk ) sarà, inoltre, possibile accedere a molte giostre illimitatamente.Il 9 agosto il Parco aprirà alle 16 e chiuderà alle 24:00.Invece dal 10 al 25 agosto gli orari saranno i seguenti: dalle 11:00 all’1:00.