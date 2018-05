ArteInScala, Gianluca Biscalchin all'opera sulla gradinata del Chiatamone

Domenica 27 Maggio 2018, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 29 maggio, dalle ore 17 alle 19, la Scala del Chiatamone che conduce in via Partenope sul lungomare di Napoli sarà oggetto di una inedita azione d’arte urbana. Gianluca Biscalchin, illustratore e artista eclettico e raffinato, arriva a Napoli per inaugurare il progetto “ArteInScala” nato da un’idea dell’architetto Frine Carotenuto per la valorizzazione della gradinata e promosso dal ristorante “Mammina Pizzeria e Cucina genuina” che già da tempo e in modo del tutto gratuito e spontaneo si prende cura della scala.Con la collaborazione della Prima Municipalità Chiaia Posillipo San Ferdinando, l’iniziativa vuole accendere i riflettori su un percorso spesso ignorato e trascurato, ma di grande bellezza. Afferma Carotenuto: «Credo nell’arte come strumento di riconquista del bello e di spazi urbani spesso dimenticati o poco curati e questo intervento di Biscalchin è solo il primo di una lunga serie di eventi artistici, che in collaborazione con Mammina, porteremo avanti per tutto il 2018».Dopo l’azione di Biscalchin, altri artisti – nel corso dell’anno - si cimenteranno sulla scala, ciascuno con il proprio personalissimo stile. Il progetto prevede 4 interventi fino a dicembre 2018. Ogni volta e per un intero pomeriggio la scala diventerà un’enorme tela a cielo aperto dove gli artisti interverranno con gessi, colori e pennelli. Gli interventi saranno condotti nel pieno rispetto del luogo, si tratta di azioni site-specific non invasive né permanenti. A fine anno il racconto per immagini delle quattro azioni site-specific saranno oggetto di una mostra e di un video d’autore.La scelta di inaugurare il progetto con Biscalchin non è casuale: da sempre Biscalchin lega il proprio nome ad interventi artistici legati all’universo del cibo, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “illustratore gourmet”. Sono numerosi i lavori realizzati per grandi chef, libri e manifestazioni di cultura gastronomica in tutta Italia; ma per la prima volta l’artista si cimenterà su uno spazio urbano. «Non smetto mai di usare la fantasia e quando posso mi getto in nuove sfide, come questa di disegnare un’intera scala – dichiara - Potreste definirmi un performer ma preferisco di gran lunga essere chiamato madonnaro”. Da qui l’idea di accogliere l’invito di Frine Carotenuto e di Antonio Viola, titolare del ristorante Mammina, tempio della verace cucina napoletana di qualità con sede a Napoli e Milano».