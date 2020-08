ARTerie: Gino Rivieccio al Maschio Angioino e Claudio D’Avascio al Nest

l calendario di appuntamenti #ARTerie, rassegna di musica, teatro, cinema e danza, realizzata con Fondi Poc 2014-2020 e organizzata grazie a una forte sinergia tra l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e gli operatori culturali del territorio, prosegue con grande successo di pubblico. Per la quarta settimana di programmazione, gli eventi si terranno nei seguenti luoghi: Maschio Angoino, affidato nel coordinamento alla Gabianella Club; Cortile del Complesso monumentale dell’Annunziata, Cortile del Teatro Nest e Parco Troisi, affidati nel coordinamento a Jesce Sole. Luoghi che stanno collezionando sold out per tutte le proposte culturali. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito. In ottemperanza alle norme imposte dall’emergenza da Covid 19 è obbligatoria la prenotazione.



Al Maschio Angioino, nell’ambito della rassegna “Ridere 2020. Festival del Teatro Comico e Cabaret”, a cura del Teatro Totò, andranno in scena Gino Rivieccio (29 agosto) e Ciro Giustiniani e Mariano Bruno (30 agosto). Gli spettacoli iniziano alle 21.



La programmazione curata da Jesce Sole parte dal Cortile del Teatro Nest con un appuntamento dedicato al cinema: "Il Manutentore" con la regia Claudio D'Avascio (27 agosto). Cinema anche nel Cortile del Complesso monumentale dell'Annunziata con "Selfie" di Agostino Ferrente (29 agosto); ma prima la danza con "La conferenza degli uccelli" di Jean Claude Carriere (28 agosto). Danza protagonista pure al Parco Troisi con "Silence – Music of Life". Tutti gli eventi in calendario iniziano alle 21.