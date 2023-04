Calcio, turismo e sicurezza nel programma «Fides» di Rosa Criscuolo

Calcio, turismo ed emergenza sicurezza a Napoli, questo il focus tema è stato sviscerato in più parti dagli ospiti di Fides, il format ideato e condotto da Rosa Criscuolo, che andrà in onda questa sera alle 22.30 su NapoFlix, canale 86 in tutta la Campania.



«Napoli sta vivendo un momento di straordinaria popolarità determinata dalla riscoperta della sua grandissima vocazione turistica - dice Giuseppe Visone, Sostituto Procuratore della DDA di Napoli - Però la città si è fatta trovare parzialmente impreparata perché istituzioni e organizzazione in senso ampio non sono in grado di fronteggiare questa enorme massa che invade la città. A Pasqua mi sembrava che la situazione fosse fuori controllo. La città vive un momento di euforia – ha proseguito Visone -, grazie anche ai successi del Napoli, che però registra una recrudescenza e un rifiorire della violenza più becera rispetto alla quale tutti noi dovremmo iniziare a compiere una riflessione profonda».



Per gli avvocati Francesco Urraro e Silvio Piantanida bisogna lavorare sulla programmazione. “L’assenza di una adeguata pianificazione da punto di vista economico, sociale, culturale, oggi ci porta a una situazione di punto di rottura – ha detto Urraro - Manca il rispetto minimo delle regole. Dunque raccolgo e rilancio l’appello al civismo lanciato da Fides”. “Noi cittadini dobbiamo avere consapevolezza che la città è nostra – ha rimarcato Piantanida -. Poi, naturalmente, le istituzioni, tutte, devono garantire quella tutela minima perché i cittadini si devono sentire protetti”.





“il Napoli sta avendo prestazioni che sta attirando tifosi da ogni parte del mondo, un po’ come accadeva ai tempi di Maradona. Un dato positivo che andrebbe incrementato e non limitato solo a determinati quartieri. Il problema è sempre quello dei servizi che in città stentano a essere all’altezza”.

Non solo il calcio giocato, però. Anche il tifo, quello violento, quello denunciato dal giornalista sportivo Umberto Chiariello che, in collegamento streaming con lo studio, ha ribadito che “Un tifoso che non tifa non è un tifoso degno di questo nome”, puntualizzando, poi, che sui festeggiamenti è vietata l’approssimazione. Chiariello ha ricordato la condanna di Chiara Appendino a 5 anni per gli scontri di piazza San Carlo “durante i festeggiamenti per lo scudetto della Juventus, dove non furono osservate le norme di sicurezza”.



Anche la Tribuna popolare di Fides continua a riscuotere successo. Sono intervenuti nel corso della puntata Raffaele Orzetti, Valentina Ercolino e Maurizio Raimondi.

Ancora una volta lo sguardo dei giovani, che attraverso i social si informano e selezionano le notizie, è stato dato con l’intervento della social media specialist Emilia Criscuolo che ha sottolineato la preoccupazione rispetto a episodi di violenza chiedendo se l’euforia dello scudetto debba giustificare atteggiamenti violenti dei giovani.



“Gli episodi di violenza del turismo sportivo sono un po’ un velo di Maya di Schopenhauer rispetto a una situazione in cui il popolo napoletano si trova nuovamente autogestito – è il commento di Rosa Criscuolo, ideatrice e conduttrice del programma Fides -. In realtà parliamo di una situazione di emergenza, per certi versi simile a quella della pandemia, in cui le istituzioni arrancano e non vengono realizzati gli obiettivi minimi. Da anni, qui, si lavora sempre in emergenza, anche rispetto a eventi prevedibili, e si viene meno nello strutturare dei piani che dovrebbero valere sempre. Ecco perché si cade nel paradosso di chiedere continuamente leggi speciali mentre servirebbe semplicemente una amministrazione normale”.