Campania film commission torna a Venezia e annuncia set e formazione cinematografica

La film commission regione Campania torna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per promuovere il territorio campano come set ideale e sempre più richiesto dalle grandi produzioni di film e serie TV. Sono oltre 50 i progetti terminati nel 2022 e altri 10 in preparazione fino alla fine dell’anno, a cui si aggiunge il forte impegno in nuove attività di formazione e promozione. La fondazione regionale, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, prosegue e consolida il lavoro di sostegno istituzionale alle produzioni nazionali e internazionali, valorizzazione della straordinaria varietà delle location e delle eccellenze artistiche e imprenditoriali del territorio.

Tra i set in allestimento arrivano in Campania da settembre: la produzione francese con il nuovo film di Bruno Dumont, dal titolo “Empire” con Fabrice Luchini ; “Uonderbois”, serie per Disney+ ; la serie TV con Massimo Ranieri per Canale 5 “La voce che hai dentro” con la regia di Eros Puglielli ; “I Bastardi di Pizzofalcone 4” per la regia di Monica Vullo e ancora i film “Shakespea Re di Napoli” di Ruggero Cappuccio, “La casa di Ninetta” con regia di Lina Sastri, “Nata per te” di Fabio Mollo e “Gli attassati” regia di Lorenzo Tiberia. Nel 2023 torna anche il grande successo internazionale de “L’amica geniale” con il quarto capitolo L’amica geniale - Storia della bambina perduta. Tantissime le produzioni terminate nel 2022 e che stanno per arrivare al pubblico. Su Rai 1 Mina Settembre e in autunno arriva su Rai1 la serie tv Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso. Prossimamente su Rai 1 anche la nuova stagione de Il Commissario Ricciardi e il film Filumena Marturano. E ancora per Netflix La vita bugiarda degli adulti con la regia di Edoardo De Angelis (produzione Fandango s.p.a), mentre su Rai 2 la terza stagione di Mare Fuori. Su Rai 1 “Mai più come prima” e il tv movie “Diversi come due gocce d’acqua” di Luca Lucini.

Oltre alle attività più strettamente legate alle riprese e alle produzioni, la film commission regione Campania è impegnata anche in quattro grandi progetti di carattere formativo e di promozione del territorio. Procida Film Atelier 2022, il corso di regia di cinema documentario per 12 ragazzi campani, finanziato dalla regione Campania, con la supervisione pedagogica e artistica di Leonardo Di Costanzo e il coordinamento di Parallelo 41 produzioni, è un percorso formativo di carattere immersivo, che culminerà nella produzione di un’opera cinematografica sulla cultura, la storia e gli abitanti dell’isola nell’anno di Procida Capitale Italiana della Cultura. Let’s Movie, l’innovativa WebApp in costante aggiornamento con movie tour virtuali dei film e delle serie tv di maggiore successo, propone un’originale esperienza in realtà virtuale e aumentata e permette di 'giocare' con personaggi e colonne sonore, contenuti inediti di backstage, clip e foto. Il distretto campano dell’Audiovisivo - Polo del Digitale e dell’Animazione Creativa, un edificio di 10.000 mq con sede a Bagnoli ), è destinato ad ospitare il primo Distretto territoriale dell’audiovisivo, e si propone di divenire il secondo polo di produzione nazionale, oltre che polo di aggregazione per le imprese locali e centro di studio e sperimentazione per settori innovativi e strategici come la post-produzione digitale e l’animazione creativa. La scuola pubblica delle Arti e dei Mestieri del Cinema e dell’Audiovisivo è il progetto di alta specializzazione volto ad implementare il già florido ecosistema audiovisivo della Campania, integrando l’offerta formativa esistente con nuovi elementi e mettendoli in rete con le imprese produttrici di contenuti. Nell’ambito delle iniziative rivolte alla formazione, è stato attivato anche un corso di aggiornamento professionale, Unreal Engine 5 - Virtual Production, dedicato al perfezionamento delle competenze di creatori di asset digitali e al trattamento digitale delle immagini e che si terrà dal 26 settembre al 7 ottobre 2022. Termine per la presentazione delle domande: ore 13.00 del 12 settembre 2022. La Film Commission Regione Campania ha al suo attivo, dalla sua fondazione, con numeri sempre in crescita anno dopo anno, l’assistenza e l’agevolazione alla realizzazione di oltre 1.200 progetti che spaziano dal piccolo al grande schermo, inclusi video musicali, spot e documentari. Nel dettaglio: 290 film e serie tv, 500 documentari e format tv, 500 spot e shooting pubblicitari, video musicali e cortometraggi.