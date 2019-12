Capodanno a Napoli, cenone e fuochi d'artificio al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

A Capodanno spagnoli e americani scelgono Napoli. Tante famiglie italiane, e poi viaggiatori statunitensi e spagnoli si apprestano a festeggiare in città il nuovo anno. Trend sempre positivo quello delle strutture alberghiere, scelte non solo per pernottare ma anche come punto di rifermento per cenoni di Capodanno.



Al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo (brand Marriott) in pieno centro a due passi da piazza Municipio si registra una alta percentuale di americani e spagnoli accanto a famiglie provenenti soprattutto dal nord Italia.



Due le proposte per il cenone di fine anno firmate dallo chef Pasquale De Simone: quasi tutto esaurito al Roof Garden Angiò all’undicesimo piano della struttura, per godersi poi musica live e fuochi artificiali da una posizione privilegiata sul Golfo.



Chi cena al ristorante al piano ammezzato O’ Break, con accompagnamento musicale, salirà poi al decimo piano (solarium) per ammirare il consueto e suggestivo spettacolo pirotecnico. © RIPRODUZIONE RISERVATA