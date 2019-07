Capri incontra le Universiadi, non solo sport e turismo ma anche interior design

Lunedì 8 Luglio 2019, 17:42

Capri incontra le Universiadi, non solo un evento di sport e turismo, ma anche una rassegna di valorizzazione e promozione del “made in Campania” alla presenza di istituzioni, buyer, capitani d'industria, giornalisti, opinion leader. Per l'occasione, a testimonianza del successo dell'eccellenza della Campania all'estero, per tre giorni nei giardini del Grand Hotel Quisisana è stata esposta la poltrona “la Grace”, firmata dall'interior designer Pietro del Vaglio, già presente nel 1995 al museo di architettura e design di Chicago. Un monumento del design mondiale, apparso sulle più importanti testate internazionali. L'opera è stata la più fotografata dagli ospiti vip del Quisisana. In occasione dei prestigiosi riconoscimenti asseganti nel corso dell’ evento “Eccellenze Reali a Capri” Giuliana De Sio, famosa attrice di teatro e del piccolo e grande schermo, ha ricevuto il premio Record e Valori, prorpio dall'interior designer Del Vaglio, durante il grand galà tenustosi il 6 luglio presso il Gran Hotel Quisisana.