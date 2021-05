Kid Pass Days a Città della Scienza, le giornate delle famiglie 15-16 maggio

Città della Scienza partecipa alla settima edizione di KID PASS DAYS, la più grande maratona di eventi dedicati alle famiglie che si terrà nel weekend del 15 e 16 maggio 2021, e che coinvolge oltre 100 musei, palazzi e parchi d’Italia per la più grande rassegna di eventi per bambini.

Il 15 e 16 maggio Città della Scienza aspetta i suoi visitatori in presenza e in tutta sicurezza con un programma speciale pensato appositamente per le famiglie e totalmente a misura di bambini.

Un intero weekend per vestire i panni di uno scienziato, scoprire i piccoli e i grandi segreti del corpo umano, percorrere il continente ghiacciato, guardare un cielo stellato e riconoscere stelle, comete e pianeti nel fantastico Planetario di Città della Scienza, assistere a coinvolgenti dimostrazioni scientifiche riguardanti l’affascinante mondo degli insetti.

Nel rispetto delle norme anti Covid gli ingressi saranno contingentati, per la prenotazione è possibile scrivere a contact@cittadellascienza.it

Per acquistare il biglietto online invece https://www.etes.it/sale/calendar/76665/CITTA%27+DELLA+SCIENZA

L’acquisto del biglietto online vale anche come prenotazione.

A ciascuno sarà misurata la temperatura corporea all’ingresso. Tutti i visitatori, anche i bambini dai 6 anni, hanno l'obbligo di indossare la mascherina. All’ingresso e lungo il percorso di visita sono disponibili dispenser di gel disinfettante.