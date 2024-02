Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 23 al 25 febbraio

Teatro

Al teatro Diana, «Cabaret», con Arturo Bracchetti e Diana Del Bufalo

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, al teatro Diana, va in scena «CABARET»: uno dei titoli più famosi della storia del musical, tratto da un romanzo di Christopher Isherwood e ambientato nella Berlino degli anni 30, durante la salita al potere dei nazisti. Il musical segue la storia di Sally Bowles (Diana Del Bufalo), primadonna del «Kit Kat Klub», un famoso cabaret della città, e del suo coinvolgimento con Cliff Bradshaw, un giovane scrittore americano alla ricerca della sua ispirazione.

Fabio Brescia al CortéSe con «Perle rarissime»

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, Fabio Brescia andrà in scena al CortéSe con uno show da lui scritto e diretto.

«Perle rarissime» è uno spettacolo di umanità che porta in palcoscenico una carrellata di personaggi e monologhi che potremmo considerare corti teatrali. Tra comicità, commozione e riflessione, «Perle rarissime» è un'occasione imperdibile per rendere unico il vostro weekend.

Pulcinella al Teatro dei Piccoli

Spazio ai bimbi con il Teatro dei Piccoli. Il nuovo appuntamento, previsto per sabato 24 febbraio, alle 11.00, vedrà protagonista Pulcinella. Lo spettacolo è pensato come un concerto interrativo, sia per i bimbi che per i loro genitori, articolato in piccole sezioni di laboratorio musicale, che si alternano a proposte di ascolto, secondo la capacità e i tempi di attenzione del giovane pubblico.

Fondamentale in questo appuntamento, sarà la libertà di movimento che viene garantita ai bimbi nello spazio della sala, per permettere loro di seguire la musica con il corpo.

Un evento imperdibile per educare e avvicinare i più piccoli al meraviglioso mondo della musica.

Eventi

Clara al Vulcano Buono di Nola per il suo firmacopie

Dopo il trionfo a Sanremo Giovani e la sua partecipazione al Settantaquattresimo Festival, CLARA, stella emergente del panorama musicale, ha lanciato il suo primo album il 16 febbraio: «PRIMO».

Con un triplo platino per «Origami all’alba», una collaborazione d’oro con Mr.Rain e il successo straordinario della serie «MARE FUORI», Clara si è affermata nel panorama artistico nazionale.

I suoi numerosissimi fan potranno finalmente incontrarla di persona il 23 febbraio, alle ore 17.30, presso Piazza Capri del Vulcano Buono di Nola, in occasione del suo primo firmacopie.

Hamsa per il sabato dei quartieri

Sabato 24 febbraio, dalle ore 17.00, presso la Fondazione FOQUS, Hamsa - Elevate Your Senses propone un format straordinario che trasporterà il pubblico in un viaggio sensoriale unico nel suo genere. Ispirato all'iconografia della mano di Fatima, Hamsa celebra la diversità culturale attraverso la musica elettronica, unendo influenze da tutto il mondo.

Immersi in un'atmosfera magica, gli spettatori saranno catturati dalle esibizioni uniche. Si partirà da una visita guidata, fino a spettacoli, musica, profumi e sapori esotici, per vivere un'esperienza sensoriale a 365 gradi.

Musica

Neapolitan Gipsy Jazz, omaggio Pino Daniele

Sabato 24 febbraio 2024, alle 21.00, un nuovo appuntamento nella nuova location della «Napoli Sotterranea» di vico Sant’Anna di Palazzo, 52, nei pressi di piazza del Plebiscito, con la «Quartieri Jazz» in concerto con il loro «Neapolitan Gipsy Jazz».

La band partenopea, oltre ai propri album, suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.

Ad accompagnare la serata, tra passato e presente nei meandri della terra e nel profondo delle proprie emozioni, sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche, supportata da Gianluca Capurro alla chitarra classica.

«Terra Folk»: i concerti gratuiti all'auditorium di Bagnoli

Il 23, 24 e 25 febbraio 2024, nell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, si terrà «Terra Folk»: una rassegna gratuita di concerti promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica.

Nel grande e moderno Auditorium di Bagnoli, in via Diocleziano 341 a Napoli, le sonorità e le voci della musica popolare del Sud Italia saranno protagoniste per tre giorni di eventi.

Una bella rassegna che punta al recupero e alla riscoperta della tradizione musicale popolare nostrana, che vedrà protagonisti dell’evento i Tamambulanti Ensamble, Massimo Ferrante Trio e Mimmo Epifani.

«Life for Gaza», il concerto della pace

Si terrà domenica 25 febbraio, al Palapartenope di Napoli, «Life for Gaza: Concerto di Pace», per sostenere aiuti umanitari a Gaza. Sul palco, dalle 19, ci saranno musicisti, attori, scrittori, poeti, intellettuali, disegnatori.

Tra gli ospiti abbiamo: Laura Morante, Fiorella Mannoia, Eugenio Bennato, Daniele Sepe con Capitan Capitone e i fratelli della costa, Dario Sansone, La Maschera, Valeria Parrella, Franco Ricciardi, Giovanni Block, Marzouk Mejri, Lino Musella, Ciccio Merolla, Pietro Santangelo, Suonno D’Ajere, Sandro Joyeux, Francesco Forni, Nicola Caso, Eduardo Castaldo, Helen Tesfazghi con Afroblue, Alorem, Alessandro Rak, Maurizio Capone, Lino Cannavacciuolo.

Un evento a sostegno degli ultimi del mondo.

Mostre

«Gli dei ritornano». I bronzi di San Casciano al MANN

Dal 15 febbraio al 30 giugno 2024 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli si terrà la mostra «Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano», che permetterà di ammirare oltre 20 statue e statuette bronzee, ex-voto e migliaia di monete ritrovate nel 2022 nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano, dei Bagni vicino Siena.

I bronzi sono considerati tra i più importanti rinvenimenti archeologi italiani e presso il laboratorio di restauro del MANN sono stati effettuati i lavori preliminari all’allestimento della mostra, al fine di tutelare lo stato di conservazione dei reperti, che verranno preservati nell’acqua calda.