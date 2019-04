Da Sorrento una torta per celebrare Lino Banfi

Lunedì 15 Aprile 2019, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Un attore amatissimo dal pubblico del piccolo e del grande schermo, protagonista di tanti film che l’hanno impegnato in ruoli sia comici che drammatici e diretto da maestri della regìa come Dino Risi, Nanni Loy e Steno: Lino Banfi è stato protagonista dell'ultima giornata degli Incontri internazionali del cinema. Per l'attore e ambasciatore dell'Italia all'Unesco, però, non si è trattato di un semplice omaggio cinematografico. La presenza di Banfi a Sorrento, infatti, è stata celebrata da Antonio Cafiero, il famoso "pasticciere dei vip", con un'originalissima torta fatta di pan di spagna all'olio d'oliva con crema chantilly, sulla quale campeggiava un mini-ritratto di Banfi nelle vesti di cuoco, decorata con rami d'ulivo, olive e orecchiette: i simboli della Puglia, regione di provenienza dell'attore, e della domenica delle palme, coincisa con la giornata conclusiva degli Incontri internazionali del cinema. Un dolce omaggio assai apprezzato da Banfi che, nel suo breve soggiorno sorrentino, non ha perso l'occasione di gustare le specialità della cucina locale.