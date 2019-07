Cresce la «febbre» per la Festa di Sant’Anna nella baia di Ischia Ponte

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:56

È scattato il conto alla rovescia per la ottantasettesima edizione della Festa a mare agli scogli di Sant’Anna che, domani sera, dalle 21 in poi, infiammerà la baia di Ischia Ponte dove sfileranno – in gara tra loro - cinque barche allegoriche ispirate al tema dell’acqua. La festa più popolare dell’estate sarà accompagnata dalla voce di Giancarlo Giannini che caratterizzerà la narrazione della intensa e spettacolare kermesse coordinata dal direttore artistico Pietro Di Meglio che si concluderà, come di consueto, dopo la proclamazione della imbarcazione vincitrice, con i giochi pirotecnici e l’incendio del Castello Aragonese. A presentare la serata saranno Anna Trieste, giornalista e volto televisivo del Mattino, con Claudio Iacono, alla sua terza esperienza nella conduzione di questa manifestazione storica e comunque ricca di modernità anche grazie al disegno di luci di Davide Scognamiglio, proiettate sulla silhouette del Castello in notturna, e alle musiche dell’ensemble di Carlo Faiello. Queste le barche in gara: «So’ Vivo» (bozzetto di Federica Labattaglia) degli Amici della Bottega dell’Arte; «Oceano e Teti» (bozzetto di Umberto Cuomo), realizzata dalla Pro Casamicciola; «L’Arca dei ricordi» (bozzetto di Gaetano Maschio), a cura di Fantasy Napoli; «La Leggenda di Nitrodi» (bozzetto di Annunziata Taliercio), realizzata dalla Pro Loco Lacco Ameno; «Dall’oscurità alla luce della salvezza» (bozzetto dell’Istituto Cristofaro Mennella) dell’associazione Largo dei Naviganti.La giuria è presieduta da Paolo Giulierini, direttore del Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ne fanno parte il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino; il direttore generale per l'Europa del gruppo Guang Hua Media, Zhang Xiaobei; il presidente del Wuhan Institute of Design and Sciences & Jackie Chan Movie and Media College, Cheng Fan; l’architetto Maria Veronica Izzo (direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del MiBAC); la cantante Fiorenza Calogero; l’architetto Paola Bovier (Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio); l’illustratrice Giovanna Ballirano; l’architetto Giovannangelo De Angelis, presidente del Pida; Lello Postiglione, già organizzatore della Festa; Stefano Vicari, responsabile della Uoc. di Neuropsichiatria infantile all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; lo scenografo Giuseppe Lubrano.