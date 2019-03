Goût de France, banchetto del centenario al Grenoble

Lunedì 18 Marzo 2019, 18:00

Da cinque anni il 21 marzo non sancisce solo l'arrivo della primavera, ma è anche l'occasione per festeggiare la gastronomia francese ovunque nel mondo con il “Goût de France”.L’iniziativa, lanciata nel 2014 dal Ministero francese degli Affari Stranieri, coinvolge oggioltre 2000 ristoranti nel mondo, per rendere omaggio ai sapori della cucina francese, far conoscere la sua cultura culinaria e i suoi valori di condivisione e di gusto verso la buona tavola.La quinta edizione del “Goût de France” è dedicata alla regione della Provenza, oltre ai temi della cucina responsabile e rispettosa verso l'ambiente.Il “Goût de France” si inserisce all'interno del Centenario dell’Institut français Napoli. Per celebrarlo il Consolato generale di Francia, l’Institut français Napoli, in collaborazione con l’Università dei Gusti e dei Saperi, propone un concorso che coinvolge quattro scuole alberghiere della regione Campania che si confronteranno con il mondo della gastronomia francese, a cui è affidata la preparazione del “Banchetto del Centenario” del Grenoble.Le scuole divise in quattro squadre composte da quattro allievi e un professore prepareranno un menù che celebra la gastronomia francese, e più particolarmente provenzale, per gliospiti del Console Laurent Burin des Roziers, e presenteranno in lingua francese le loro creazioni e si prenderanno cura del ricevimento.Tutti i 40 invitati – autorità, diplomatici, specialisti gastronomici, giornalisti, partner culturali - saranno anche membri della giuria. Alla cena parteciperanno anche 10 vincitori di un concorso on line rivolto al grande pubblico indetto dall'Institut français Napoli la settimana scorsa.La squadra della scuola alberghiera vincitrice del primo posto sarà premiata con uno stage studio presso “La Cadenelle”, una scuola alberghiera di Marsiglia dal 12 al 16 maggio 2019 per quattro studenti e un accompagnatore. Alla squadra classificata secondaverrà offerto dall’Università dei Gusti e dei Saperi uno stage di 3 giorni in uno stabilimento di attività ristorativa di alto rilievo in Campania.Tutte le squadre riceveranno inoltre una medaglia e un diploma di partecipazione al “Banchetto del Centenario dell’Institut français Napoli – Goût de France 2019”.Una vera gara gastronomica a cui gli studenti hanno aderito, nei mesi scorsi, rispondendo adun bando indetto proprio dal Consolato generale di Francia, l’Institut français Napoli in collaborazione l'Università dei Gusti e dei Saperi.Il bando di gara era rivolto agli studenti del 5° e/o del 4° anno del settore Cucina degli Istituti Professionali Statali per i Servizi dell’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Napoli e Provincia.Parteciperanno alla gara: IPSEOA Duca di Buonvicino – Napoli; IPSSAR UGO TOGNAZZI – Pollena Trocchia; IST. SUP. VITTORIO VENETO – Napoli; IPSSEOA “C. RUSSO” - Cicciano.Il menù sarà composto da un antipasto freddo, un antipasto caldo, un piatto forte, e un dessert che dovrà celebrare i 100 anni dell’Institut français Napoli.Ogni squadra si occuperà di uno dei piatti del menù, di cui dovrà preparare 40 porzioni da sottoporre ai 40 membri della giuria.Prima di servire il proprio piatto, un componente di ogni squadra concorrente presenterà ai 40 membri della giuria il piatto realizzato e ne motiverà il procedimento in lingua francese e/o italiana.Gli ospiti del “Goût de France”, insieme al pubblico, saranno accolti, prima di cominciare il “Banchetto del Centenario” del Grenoble, da un recital di "Nuova Provenza", coro franco-provenzale di Faeto, paese provenzale situato in Basilicata (ore 18.30), nonché da una presentazione sulla cucina provenzale e un aperitivo con degustazione di prodotti provenzali, offerto dallo Chef Stan del Ristorante "Les Voisins d'à côté" di Avignone e dal Discepolo di Escoffier Francia Anne-Laure Integlia del ristorante "Mets des Lys" di Sorgues” (ore 19.30).Mentre il Banchetto del Centenario è riservato agli ospiti e alle scuole partecipanti del concorso, a questi eventi di apertura potrà partecipare anche il pubblico su prenotazione, chiamando il numero 0817616262."Goût de France – spiega Laurent Burin des Roziers, console generale di Francia a Napoli e direttore dell’Istitut français Napoli - è un'iniziativa che permette di rendere omaggio all'eccellenza della cucina francese, ma anche ai valori che trasmette, e in particolare al piacere della condivisione. Ecco perché era importante per noi coinvolgere all'evento sia i giovani che il grande pubblico. Siamo lieti ed orgogliosi di poter celebrare la gastronomia francese con voi tutti, in particolare in quest'anno in cui festeggiamo anche i 100 anni dell'Institut français Napoli. In una città che ha dato tantissimo alla gastronomia italiana e mondiale, sono convinto che questa giornata dedicata alla curiosità, alla scoperta ed alla convivenza verrà particolarmente gradita”.Evento:“GOÛT de FRANCE”21 marzo 2019Institut français Napolivia Crispi, 86Aperto al pubblico su prenotazione, chiamando il numero 0817616262ore 18.30 - Recital "Nuova Provenza"ore 19.30 - Presentazione sulla cucina provenzale e aperitivo con degustazioneChiuso al pubblico e riservato agli ospiti e alle scuole partecipanti del concorsoBanchetto del Centenario