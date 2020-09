​Gragnano, s'inaugura il Museo della Pasta Cuomo

Sabato 26 settembre, l'unica tra le più antiche famiglie di pastai gragnanesi ancora in attività celebra il bicentenario della sua origine con l'inaugurazione del Museo della Pasta Cuomo.



Dal fondatore Antonio all'evoluzione tecnologica portata avanti oggi da Alfonso, Amelia e Anna, i valori e la qualità artigianale della Pasta Cuomo ancora oggi sono sinonimo della grande tradizione pastaia nel mondo.



Questa straordinaria storia, recuperata grazie ad una rigorosa ricostruzione su documenti originali, realizzata dal prof. Silvio de Majo, docente emerito di Storia Economica e Archeologia industriale all'Università di Napoli Federico II, e dalla ricercatrice Francesca Caiazzo, rivive oggi, con il progetto dell'architetto Francesco Scardaccione, negli stessi luoghi di un tempo, ovvero nella storica via Roma di Gragnano, dove, sin dall'origine, si essiccava la pasta.



Una storia declinata in maniera trasversale tra cultura, turismo ed enogastronomia, anche grazie alle più innovative tecnologie digitali, con l'obiettivo di valorizzare il territorio, le sue vocazioni e le sue radici.



Il Museo interattivo, con aula didattica, è un format unico nel suo genere, che offre a studenti, turisti ed appassionati un'esperienza culturale indimenticabile.



Realizzato grazie al finanziamento Cultura Crea di Invitalia, il Museo è articolato in un percorso attraverso l'antico pastificio "verticale" della famiglia Cuomo, restaurato nel rispetto della sua origine architettonica, con pavimentazione in pietra lavica e stanze ad arco.



All'interno, dopo le teche con i reperti ed i documenti dell'attività svolta dagli antenati della famiglia, si passa alla galleria sensoriale, dove il visitatore potrà rivivere la realizzazione dei i piatti tipici della tradizione, sentendone persino il profumo. La visita si conclude con un tour virtuale grazie a visori VR che trasporteranno emozionalmente i visitatori nel passato, dove l'antenato Nicolino Cuomo, fondatore del Pastificio, spiegherà nel dettaglio come si faceva la pasta nel 1800, illustrando tutte le macchine del processo di produzione.



Alla visita è possibile accedere anche attraverso un'applicazione dal nome Pasta Cuomo Experience che sarà disponibile a partire dalla data dell'inaugurazione sui portali Apple ed Android, per permettere la fruizione dell'esperienza turistica anche a distanza. Un nuovo modo per attrarre il turismo.



Sabato 26 settembre, ore 11,30, Museo della Pasta Cuomo, via Roma - Gragnano

Conferenza stampa inaugurazione con visita guidata al Museo e Fabbrica, presentazione delle attività didattiche, degustazione. Intervengono Alfonso, Amelia e Mariano Cuomo, presidente di Pasta Cuomo; l'architetto Francesco Scardaccione, che ha curato il restauro del pastificio e l'allestimento del Museo; Paolo Cimmino, sindaco di Gragnano; Eugenio Gervasio, CEO&Founder MAVV Wine Art Museum e coordinatore della Rete dei Piccoli Musei; Vittorio Fresa, responsabile Sviluppo Pmi Invitalia.



Sabato 26 settembre, ore 17,30, Museo della Pasta Cuomo, via Roma – Gragnano

Presentazione del libro "Una Famiglia, un Pastificio: 200 anni di maccheroni Cuomo a Gragnano" di Silvio de Majo e Francesca Caiazzo.

Intervengono gli autori. Modera Francesco Bellofatto



Sabato 27 settembre, ore 19,00, Museo della Pasta Cuomo, via Roma - Gragnano

Dinner © RIPRODUZIONE RISERVATA