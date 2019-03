Il Grand Hotel Parker’s inaugura i nuovi spazi dedicati ai grandi eventi: la Sala delle Muse e la Terrazza Efebo

Martedì 26 Marzo 2019, 18:42

Con l’arrivo della primavera e della bella stagione, il Grand Hotel Parker’s inaugura i nuovi spazi dedicati agli eventi: domenica 31 marzo, con un aperitivo aperto alla città, dalle 18 alle 22, saranno presentati al pubblico, dopo un accurato restyling, la Terrazza Èfebo e la Sala delle Muse.La Terrazza Efebo, intitolata alla scultura in bronzo che rappresenta l’Èfebo Lampadoforo, riproduzione della Fonderia Chiurazzi del prezioso Efebo del 20-10 a.C. rinvenuto a Pompei ed oggi custodito al Mann Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è il punto più alto dell’hotel e offre una spettacolare vista sulla città. La statua da cui prende il nome e che campeggia al centro della terrazza è emblematica: raffigura un giovane guerriero fiero, intento a portare la luce, colto nell’atto di guardare l’orizzonte con gli occhi spalancati sul golfo. “Un simbolo di forza ed eterna giovinezza. Un inno quindi al futuro e alla bellezza viva e palpitante della città”, spiega il general manager dell’hotel Giampaolo Padula.La Sala delle Muse, al sesto piano dell’hotel, ridisegnata e rimodulata dallo Studio Pisani Morace di Napoli per accogliere eventi esclusivi, si presenta nella sua elegante palette di colori, sete e velluti. Le ampie vetrate a tutta altezza sono diaframmi leggeri che separano il dentro dal fuori: la terrazza, naturale prolungamento dello spazio, si offre in tutta la sua bellezza. Qui protagoniste sono altre preziose sculture: sette statue in bronzo che raffigurano figure di donna avvolte in drappi morbidi e intente a sorreggere un vaso portalucerne. Sono le Muse, le sette divinità olimpiche di Lesbo, figlie di Zeus e Mnemosine, che nell’antica Grecia erano simbolo di arte, saggezza, persuasione ed eloquenza. Realizzate anch’esse dalla Fonderia Chiurazzi, costituiscono un gruppo bronzeo di grande impatto visivo, che ormai è diventato icona dello storico hotel e della terrazza.