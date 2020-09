Il Capri Comics 7 e ¾, il Festival del fumetto caprese di questa edizione sarà 3.0

Sarà una edizione tutta online attraverso il web quella del Capri Comics 2020, il festival del fumetto caprese che sarebbe giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Una kermesse annunciata dagli organizzatori attraverso le pagine social del Capri Comics, con le modalità del web e della rete e piccole sorprese nel corso dell’anno legate al mondo dei fumetti.



“Quasi” perché sarà in forma ridotta e soprattutto interamente via web a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19. È stata una decisione difficile, ma come dichiarato dal presidente dell’associazione Arcadia, organizzatore della kermesse, Davide Ferrigno e dal suo team di appassionati sceneggiatori e disegnatori: “abbiamo pensato che attuando le necessarie e imprescindibili misure anti-covid avremmo mortificato quella che è da è sempre la particolarità del Capri Comics: il rapporto di vicinanza e aggregazione che riesce a crearsi tra il nostro piccolo ma affezionato pubblico e i maestri che da anni ci onorano della loro presenza e della loro arte.” Anche quest’anno, seppur nelle modalità a distanza su piattaforme del web, sono previsti incontri con ospiti riconosciuti del mondo del fumetto con cui avverranno diverse videoconferenze ed incontri in rete. I vari appuntamenti del festival in formato digitale, di questa edizione, sono previsti per i due weekend di fine settembre, ovvero sabato 19 e domenica 20 e a seguire sabato 26 e domenica 27 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA