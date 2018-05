L’Università Telematica Pegaso ospita a Napoli Make Learn & TIIM 2018

Martedì 15 Maggio 2018, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 13:29

L'Università Telematica Pegaso e la International School for Social and Business Studies della Slovenia, dal 16 al 18 maggio a Napoli, hanno organizzato la Conferenza Scientifica Internazionale MakeLearn & TIIM 2018 dal titolo "Integrated Economy and Society: Diversity, Creativity and Technology". Al meeting saranno presenti oltre 260 partecipanti provenienti da 31 Paesi che presenteranno 181 elaborati di ricerca.La conferenza MakeLearn & TIIM incoraggia la condivisione delle più recenti ricerche nei settori della gestione, dell'economia, della tecnologia e dell'istruzione, attraverso le esperienze di giovani accademici e professionisti di tutti i continenti e promuove la discussione e lo scambio di conoscenze tra il mondo accademico e delle imprese. L'attenzione di quest'anno si focalizza su argomenti quali la diversità, la creatività e la tecnologia a supporto del flusso di beni, servizi e fattori di produzione tra i paesi e le nazioni.La quattro giorni di studio si aprirà mercoledì 16 alle ore 19:30, presso la sede dell’Università Telematica Pegaso di Palazzo Zapata, con la firma dell’accordo di programma bilaterale tra l’Università Telematica Pegaso e 16 Atenei provenienti da 13 Paesi esteri (Israele, Polonia, Romania, Slovenia, Marocco, Kosovo, Usa, Tunisia, Tailandia, Spagna, Ungheria, Giappone e Finlandia). Il protocollo ha tra gli obiettivi quelli di: favorire lo scambio di informazioni e di materiale di mutuo interesse; la mobilità di studenti, personale amministrativo e accademico; la collaborazioni in campo scientifico per la produzione di pubblicazioni e corsi online; la partecipazioni a seminari, meeting finalizzati anche alla creazione di opportunità professionali; la promozione di programmi di ricerca condivisi tra i partner.La cerimonia di inaugurazione, invece, si terrà giovedì 17 maggio alle ore 9.00, nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, con gli indirizzi di saluto da parte di: Danilo Iervolino, presidente dell'Università Telematica Pegaso; Alessandro Bianchi, rettore dell'Università Telematica Pegaso; Luigi de Magistris, sindaco di Napoli; Amedeo Lepore, assessore alle Attività Produttive della Regione Campania; Bordin Rassameethes, Kasetsart University della Tailandia; Valerij Dermol, International School for Social and Business Studies della Slovenia; Zbigniew Pastuszak, Maria Curie-Skłodowska University della Polonia.I discorsi di apertura saranno seguiti da due interventi principali: il primo tenuto da Moti Zwilling (Ariel University di Israele) dal titolo "Are We Safe? – The Impact of Cyber Technology on Privacy Concern and Organizational Hazards"; il secondo da Carla Bodo (Associazione Per L'Economia Della Cultura) su "Cultural Economics and Health and Welfare Policies: A New Positive Financial and Social Perspective".Il programma della conferenza prevede un Academic Leadership Forum con la partecipazione di illustri accademici internazionali, un Editor Panel con direttori di riviste indicizzate Scopus e WoS, ed una sessione di Research-Education-Business Forum, con oltre 14 relatori provenienti dal settore aziendale e dal mondo accademico.