Venerdì 14 Settembre 2018, 18:11

L'associazione sportiva Surf your city, leader nel surfskate, è presente al Festival dell'oriente alla Mostra d'oltremare nell'aera dedicata agli sport games. Un’occasione per scoprire e conoscere questa affascinante disciplina sempre piu in voga a Napoli che offre a chi la pratica divertimento assicurato ma che è soprattutto un allenamento funzionale per perfezionarsi nei giorni di mare piatto nella pratica del surf da onda. E tutto all'asciutto, su una rampa e su uno skate che consente manovre acrobatiche ma in tutta sicurezza. L’Asd Surf your city di Livio Annunziata darà lezioni gratuite e si esibirà con i suoi giovani allievi di fronte ai padiglioni 5 e 6.