Monte Faito, si piantano 15 giovani querce

Martedì 22 Maggio 2018, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Lunedì prossimo, alle ore 10, in località Monte Faito avrà luogo la cerimonia di messa a dimora di quindici giovani querce, donate dalle Associazioni CompletaMente, La Grande Onda, Le Amiche del Museo Correale e dagli alunni della classe quinta H del Liceo Linguistico P.V. Marone di Meta.La piantumazione nasce dal desiderio di dare un segno tangibile di rinascita in risposta agli incendi che, nell'estate 2017, hanno divorato e distrutto migliaia e migliaia di ettari di superfice boschiva di Monte Faito.Con questo gesto a favore del patrimonio forestale della nostra regione, le associazioni promotrici intendono simbolicamente compensare la perdita degli spazi verdi andati in fumo e ricordare che senza gli alberi non c'è futuro per il nostro pianeta. Inoltre, per sottolineare l’importanza che l’elemento acqua riveste in natura e l’azione fondamentale che l’acqua ha contro il fuoco, le associazioni coinvolte hanno deciso anche di restaurare, sempre in località Monte faito, La Fontana della Lontra, ripristinando la copertura in travi di castagno andata perduta.I giovani alberi piantumati formeranno il Sentiero delle querce che sarà dedicato, con una targa commemorativa alla figura di Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica.Laura Cuomo - fondatrice de La Grande Onda precisa: il 5 settembre 2017, celebrando la Festa della Speranza promossa dalla Fondazione Vassallo, ci eravamo assunti un impegno che oggi con grande gioia portiamo a compimento: quello di piantare un albero alla memoria di Angelo Vassallo Sindaco di Pollica, che la sera del 5 settembre 2010 fu barbaramente ucciso per mano di uno o più attentatori (tuttora in attesa di essere assicurati alla giustizia), pagando con la vita il suo desiderio di legalità, di giustizia ed il suo amore per l’ambiente.La possibilità di associare alla piantumazione di un solo albero, una vera e propria festa per il Faito, mettendo a dimora addirittura quindici esemplari di querce (quecus robur), specie prescelta per la compatibilità con i luoghi, è stata resa possibile anche grazie al coinvolgimento del Liceo Linguistico P.V. Marone, dichiara Serena Abbondandolo presidente dell’Associazione Completamente: grazie alla sensibilità degli allievi e dei professori della V H del liceo metese, oggi riusciamo nell’impresa di piantare un intero querceto e di restaurare la Fontana della Lontra.Alla cerimonia di inaugurazione del sentiero e della targa intitolata al Sindaco Pescatore, interverranno il Presidente dell'Ente Parco dei Monti Lattari Tristano Dello Joio Ravallese, i sindaci di Meta, Vico Equense ed Amalfi in rappresentanza dei Comuni che insistono sul Parco dei Monti Lattari, Serena Abbondandolo, Antonella Avancini e Serena Pane in rappresentanza delle Associazioni promotrici, Raffaele Celentano (Ente Parco dei Monti Lattari) e gli allievi ed i professori della classe del liceo Scientifico P.V Marone di Meta. Questo il programma della manifestazione a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare: ore 9.30: appuntamento al piazzale della Funivia del Faito da cui si raggiungerà il luogo prescelto per la piantumazione; ore 10 piantumazione delle ultime due querce e inaugurazione della targa commemorativa intitolata ad Angelo Vassallo. Con la guida di Dario Russo (Presidente dell'Associazione Pro Faito) e di Danilo Somma i presenti seguiranno il sentiero delle querce e proseguiranno la passeggiata fino al faggeto secolare. Infine si raggiungerà la Fontana della Lontra, ripristinata con il contributo delle Associazioni promotrici e degli alunni della VH del Liceo P.V. Marone.