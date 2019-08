Napoli, al via Bufala Fest: un grande villaggio sul lungomare

Un grande villaggio sul lungomare di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. È tutto questo «Bufala Fest», la rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a domenica 8 settembre sul Lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offre anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.



«Bufala Fest - non solo mozzarella» è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il contest «I Sapori della Filiera», organizzato in collaborazione con Fratelli La Bufala, brand d'eccellenza della ristorazione partenopea sempre più vicino all'evento, che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno proposte ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, che saranno giudicate da una giuria composta da chef stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nutrizionisti e giornalisti.



La competizione avrà luogo in un area dedicata, l'Arena del Gusto« di circa 300mq, allestita sempre sul Lungomare di Napoli all'altezza della Rotonda Diaz, che si configura anche come vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. Oltre al contest, l'Arena del Gusto ospiterà gli Show Cooking di Chef Stellati come Paolo Barrale e Tano Simonato, che incontreranno il pubblico presente all'evento ed altre iniziative enogastronomiche. Tutte le sere, dal 31 agosto all'8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci saranno spettacoli gratuiti tra i quali quelli di Marco Carta, Peppe Iodice, Rosalia Porcaro, i Neri Per Caso, Maria Nazionale, Anna Tatangelo e Mario Venuti.

Giovedì 29 Agosto 2019, 19:46

