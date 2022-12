Napoli, cosa fare nel weekend del 17 e 18 dicembre

Grandi appuntamenti e un weekend a Napoli e provincia ricco di eventi, mostre e iniziative. Ecco le cose da fare tra il 17 e il 18 dicembre.

Il teatro

Sannazaro

A dieci anni dalla scomparsa di Mico Galdieri è dedicata una celebrazione laica in programma venerdì 16 dicembre (ore 17) al Teatro Sannazaro di via Chiaia.

Teatro Nuovo Napoli

Binario morto di Lello Guida, in scena venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 21.00 al Teatro Nuovo di Napoli, con Ciro Girardi, Antonio Grimaldi, Temi Capuano, Roberto Lombardi, per la regia di Franco Alfano ed Elena Scardino.

Visita teatralizzata di NarteA al Museo del Tesoro di San Gennaro

Sabato 17 dicembre a partire dalle ore 19.00 (secondo turno alle 19.45), l’Associazione Culturale riprende le attività con una delle visite teatralizzate di maggior successo, Januaria. Oltre al percorso canonico, è previsto l’ingresso serale e in apertura straordinaria, nella suggestiva Real Cappella del Tesoro. Un’occasione unica per visitare una delle massime espressioni artistiche della città. Le guide Matteo Borriello e Marina Minniti; e gli attori Mario Di Fonzo e Mariachiara Falcone.

Teatro Nest

Il nuovo appuntamento della stagione teatrale Nest con I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa, in scena sabato 17 dicembre (ore 21) e domenica 18 dicembre (ore 18).

Francesco Arienzo al Quore di Foqus

18 dicembre alle ore 21 Francesco Arienzo si esibisce al Quore di Foques con un nuovo e travolgente spettacolo comico intitolato semplicemente «Live».



Gli eventi

Da Diego De Silva a Gianni Simioli, passando per i più autorevoli volti di arte, cultura e scienza la XXII edizione del Premio Festival Napoli Cultural Classic World, che si svolgerà sabato 17 dicembre alle ore 20.00, nella storica cornice della collegiata Santa Maria delle Grazie a Marigliano.

Altri Natali

Gli spettacoli proposti da Altri Natali, la manifestazione promossa dal Comune di Napoli. Venerdì 16 dicembre musica, cinema, danza e laboratori creativi. Musica classica, canzone italiana e world music caratterizzeranno il programma musicale, nella Basilica del Carmine Maggiore, con tributo a Rino Gaetano. Sabato 17 dicembre la resistenza negata di Fortunato Calvino al Kodokan e la Falaut Flute Orchestra nella chiesa evangelica luterana. Domenica 18 dicembre in nome della madre di Erri De Luca, alle 11.00 nella chiesa di San Giorgio Maggiore con, un ciclo di letture teatralizzate per bambini. Dedicato a loro anche il laboratorio-gioco,in programma per tutta la mattinata presso il Teatro dei piccoli.

Mostre alla Certosa di San Martino

Tre nuovi progetti espositivi, alla Certosa e Museo di San Martino. Primo appuntamento in programma venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 18.00, inaugurazione della mostra di presepi di Maria Lai «Un Filo nella Notte». Sabato 17 – inaugurazione alle ore 18.00 – sarà possibile riscoprire la Napoli di fine Ottocento nella mostra fotografica «Napoli ‘fin de siécle’. Fotografia Artistica Pasquale e Achille Esposito». Domenica 18 alle ore 11.00, sarà poi la volta di «De Vesevi rebus», di Ferruccio Orioli, che, nella Sezione del Museo dell’Opera della Certosa, accompagnerà i visitatori in un percorso insolito e visionario intorno al Vesuvio

DiVino Jazz Festival

Sabato 17 dicembre Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello, in scena alle 20.30 nella Cappella dell’Oratorio dei Salesiani. Gran finale domenica 18 dicembre con Enzo Avitabile e i Bottari che in occasione dell’esibizione nell’area della Villa comunale di Torre Annunziata (ore 20.30) divideranno il palco con Tony Esposito e la cantante cubana Irina Arozarena.

Jazz Poetry

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre a Capri, con lo spettacolo «Jazz Poetry» ideato da Alessandro Incerto con Antonio Onorato e Francesco Bellofatto che andrà in scena alle ore 19 al Centro Polifunzionale Internazionale, (ingresso gratuito).

Scampia in concerto per la pace

L’Orchestra Junior Verticale composta dei giovani dell’ottava Municipalità si esibirà in concerto domenica 18 dicembre alle ore 19 nell’auditorium dell’istituto «Galileo Ferraris» (via Antonio Labriola Lotto 2G) per l’ultimo appuntamento della rassegna «Scampia - Il progresso attraverso la Cultura».

In mostra all’Orientale 21 fotografie di Glinianski

Venerdì 16 dicembre alle 16.30 nella sede di Palazzo du Mesnil dell’Università di Napoli L’Orientale la mostra di 21 fotografie di Stefano Glinianski, con al centro vicende e volti conosciuti dall’autore durante le varie missioni effettuate negli ultimi anni nel Sud del mondo, dal Medio Oriente all’Africa. Alle 17 la presentazione del libro che raccoglie tutti gli scatti dell’autore.

La mostra su moda e design al Mann

Sino al 31 gennaio 2023 nella sala del Plastico di Pompei del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per raccontare non solo il design che la Maison Cilento ha dedicato al Mann, ma soprattutto i legami tra arte e moda.

Cirillo, terzo appuntamento all’ex Ospedale della Pace

Sabato 17 dicembre a partire dalle 10.30, nella sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace di Napoli, in via dei Tribunali 227, l’incontro «Cirillo, medico», terzo e ultimo appuntamento del ciclo «Domenico Cirillo: medico, naturalista e patriota del 1799», organizzato dall’Accademia Filangieri della Porta con il contributo della Regione Campania.