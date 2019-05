Weekend di divertimento e cultura con tutta la famiglia: arrivano le mini Olimpiadi del mito

. Saranno tre i turni d’orario disponibili nel pomeriggio di venerdì: 17:30, 19:00, 20:15; la prenotazione si dovrà fare on line su http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/3maggio.ph



Sabato e domenica alla Città della Scienza “In famiglia tutto è più bello”: , tutto questo si potrà fare nel week end al museo Città della Scienza. Nel corso del fine settimana sarà allestito il Villaggio della Donazione – Centro Regionale Trapianti Campania, dove i referenti illustreranno, con leggerezza e con accuratezza, l’importanza della donazione degli organi.



Sabato e domenica “Tour delle antiche prigioni del Maschio Angioino”. Una suggestiva visita guidata al Maschio Angioino e alle sue antiche Prigioni: il percorso partirà dal maestoso arco trionfale voluto da Alfonso I d’Aragona per celebrare il suo vittorioso ingresso nella città di Napoli. Entrati nel grande cortile si proseguirà nella sala dell’armeria, con il suo pavimento in vetro che consente di osservare le sottostanti testimonianze archeologiche di epoca romana. Si percorrerà il rivellino esterno della torre, detta del Beverello, che si affaccia sul porto; da qui, attraverso un cancello di ferro, si accederà al livello sotterraneo e alle antiche prigioni. I due ambienti, posti nello spazio sottostante alla Cappella Palatina, sono conosciuti come fossa del coccodrillo e prigione dei baroni. La fossa del coccodrillo, o del miglio, era il deposito del grano della corte aragonese, ma venne utilizzata anche per rinchiudervi i prigionieri condannati a pene più severe. Un’antica leggenda narra che i prigionieri scomparivano misteriosamente perché da un’apertura laterale entrava un coccodrillo che li azzannava alle gambe e li trascinava in mare. Al rettile, giunto dall’Egitto seguendo una nave, furono per qualche tempo gettati coloro che si volevano mandare a morte, in modo segreto. La prigione dei baroni contiene quattro bare contenenti delle spoglie mortali, senza nessuna iscrizione, probabilmente resti di alcuni dei nobili che vi furono rinchiusi per aver preso parte alla congiura dei Baroni nel 1485. L’appuntamento è per sabato nei turni delle 11, 12, 15 e 16; domenica alle 11 e a 12. Il tour dura 50 minuti e costa 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini; l’appuntamento è quindici minuti prima di ogni turno alla biglietteria. Info line e prenotazioni al 334.11.19.819, o scrivendo a prenotazioni@viverenapoli.com.



Sabato mattina alle 11 “Marte il pianeta rosso” all’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Gli organizzatori di Astrokids dell’INAF promettono un viaggio spaziale per conoscere i segreti dell’universo in tre tappe tra pianeti, stelle e galassie. Quello di questo sabato è condotto da Simone Silvestro verso il pianeta rosso Marte, il pianeta più simile alla Terra secondo i dati ricevuti dalle ultime missioni marziane; e se le condizioni meteo lo permetteranno, si faranno anche delle osservazioni del sole. L’ età consigliata è dagli 8 agli 11 anni, il laboratorio si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 12:30. L’ingresso sarà consentito dalle ore 10:20 alle ore 10:50; il ticket è di 5 euro a bambino, genitori e accompagnatori non pagano. Prenotazione obbligatoria scrivendo a astrokids.oacn@inaf.it oppure telefonando a 081 5575 429. L’Osservatorio Astronomico si trova in Salita Moiariello 16, Napoli.



Domenica mattina alle 11, al parco Virgiliano di Napoli “Pianta un seme al Virgiliano – piccolo pic-nic sul prato”. Per partecipare a questo evento è necessario mangiare la frutta e non gettare i semi (nei giorni prima di domenica), bisognerà lavarli, asciugarli al sole e conservarli in un barattolino da portare al Virgiliano per la piantumazione. L’evento è organizzato da Lillerie, che invita tutti i bambini muniti di semi, un telo da stendere a terra per il pic-nic e un bicchiere per prendere l’acqua della fontana (non portate bottiglie di plastica!). Lillerie condurrà una passeggiata nel parco durante la quale si lanceranno i semi, alcuni saranno piantati praticando un piccolo foro con il dito nel terreno, < proviamo a dare una mano alla natura, se anche un solo albero dovesse nascere da questo evento, la missione sarà compiuta>. Lillerie preparerà per gli adulti due panini con verdure di stagione e un bicchiere di vino, per i bambini un panino con pomodoro e mozzarella e una torta a sorpresa. Per partecipare bisognerà associarsi a Lillerie, il contributo per i soci è di 12 euro per i grandi e 6 euro i bambini fino a 12 anni. Prenotazioni e iscrizioni tramite whatsapp al 3334092856, o scrivendo a info@lillerie.it.



Domenica mattina “Mini Olimpiadi del Mito”, organizzate al parco archeologico dei Campi Flegrei da Legambiente – Città Flegrea. Gli educatori di Legambiente guideranno una giornata alla scoperta dei giochi all'aperto e dei giochi antichi, nel famoso panorama delle terme romane di Baia dove si terranno le “Mini Olimpiadi del Mito”, con giochi atti a sviluppare la creatività dei bambini e che incoraggino una competizione amichevole, per far riscoprire ai più piccoli il piacere dei giochi all'aperto e dei giochi greci, romani e medievali. Luogo d'incontro biglietteria delle Terme alle ore 10, si chiede massima puntualità; il contributo associativo è di 5 euro a bambino, mentre per gli adulti biglietto di ingresso al sito di 4 euro. Prenotazione obbligatoria telefonando al 3311636020, in sede di prenotazione si conosceranno tutti i dettagli dell’evento.



L’associazione Karma Arte e Cultura, in collaborazione con Phlegraeus e Centro Ittico Campano, ha in programma per domenica sera, dalle 19.30 alle 21, un divertente spettacolo itinerante dedicato a re Ferdinando e ai suoi amici lazzari, alla Casina Vanvitelliana del Fusaro. . Prenotazione obbligatoria con un sms o whatsapp al 3427329719; il contributo di partecipazione è di 15 euro, e comprende il biglietto d'ingresso alla Casina.



Domenica mattina alle 10.30 “La Napoli ebraica: visita alla Sinagoga napoletana”. Un modo per far conoscere ai ragazzi una parte importante e significativa della storia ebraica, dei tesori, delle tradizioni e dei luoghi di Napoli in cui ha vissuto una grande e potente comunità. . I partecipanti dovranno essere muniti di carta di identità, gli uomini dovranno avere il capo coperto (un cappello di qualsiasi tipo). L’appuntamento è per domenica alle 10 in piazza dei Martiri, davanti alla Feltrinelli. La visita inizierà alle 10,30, il contributo è di 10 euro a persona (ingresso + visita a cura di una guida abilitata facente parte della comunità ebraica napoletana). Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@addovatournapoli.it o telefonando al 3711300813.

Giovedì 2 Maggio 2019, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 21:03

Dopo le lunghe feste e i ponti, ricominciano i “normali” fine settimana a Napoli e dintorni, che come sempre promettono tante iniziative dedicate alla cultura e al divertimento per tutta la famiglia. Ecco alcune proposte.Comincia venerdì mattina la tre giorni all’Orto Botanico di Napoli della manifestazione “Planta, il giardino e non solo”. Giunta alla settima edizione, Planta è una mostra mercato dedicata alle piante spontanee, alle rarità botaniche, le essenze esotiche, sementi e i bulbi rari. Nel corso della manifestazione saranno tantissimi i laboratori ludo didattici dedicati ai bambini, fra i tanti “L’officina della natura”: domani mattina alle 11 s’impareranno i tanti utilizzi delle piante e le loro proprietà benefiche; il laboratorio si ripeterà ogni mattina fino a domenica, giornata di chiusura della manifestazione. Per prenotare la partecipazione ai laboratori si potrà andare allo stand D.I.O.N.E.A, info al 3662738676 o scrivendo a dionea.didattica@gmail.com; invece per tutte le notizie sugli espositori e il programma di attività, si potrà consultare sul web www.ortobotanicodinapoli/planta/planta2019.Domani pomeriggio, alle 17.30, si potrà partecipare a una visita spettacolo gratuita del Palazzo San Giacomo. “Via Sentimento n.19” è il titolo dell’inedita opera napoletana della Compagnia della Città e Fabbrica Wojtyla, che andrà in scena all'interno del Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli.