Napoli Fashion week si prepara per Castel dell'Ovo con la testimonial Antonella Fiordelisi

Grandi manovre in pieno agosto per mettere a punto l'edizione invernale di Napoli Fashion week. Sfida il caldo torrido la testimonial Antonella Fiordelisi.

Antonella inizia a provare gli abiti per il grande evento di dicembre di Castel dell'Ovo, ma prima di tutto ciò la vedremo sul red carpet del festival del cinema di Venezia come testimonial e a scherzi a parte come protagonista. Una top model impegnata non solo nello sport (per la sua attività sportiva di schermitrice) ma quest'anno impegnata in una mission per promuovere e valorizzare l'immagine artistica e monumentale della regione Campania e la città di Napoli.

A fare da cornice a questo evento di moda e arte, abbiamo stilisti di prestigio che si uniranno per promuovere lo slogan "La Moda sposa l'arte" tra i primi che hanno contribuito ad amplificare nuovamente l'arte dell'alta sartoria napoletana troviamo Giulia Atelier che ha dato il suo contributo anche al festival di Venezia vestendola con un abito che farà parlare molto e Francesco Visconti, Ciro Bianchi, Lorenza Pizza, che si sono resi disponibili a sposare il progetto che vede un vero rilancio del settore moda della città. Shooting molto singolari che coinvolgono le location più belle come quelle di Palazzo Reale, i castelli , le piazze, e non poteva mancare la mitica isola di Capri.

Antonella Fiordelisi nasce con un cuore sportivo come schermitrice, ma i suoi numeri l’attestano tra le modelle più quotate e influencer con un numero sempre crescente di follower, la ricordiamo come partecipante a Avanti un Altro, Uomini e Donne, e Tamptation Island ma proprio le diverse campagne pubblicitarie fatte per molti brand di importanza nazionale la fanno decidere di sposare il progetto di Napoli Fashion Week - ideata e organizzata dall'Art Director Alessandro Di Laurenzio - in programma nella prima settimana di dicembre. Sarà la madrina dell’evento portando con sè le ultime glorie ricevute dal red carpet di Venezia, partecipazione a Scherzi a Parte e fashion week Milano.

Brand del vestito che vestirà Antonella sul Red carpet è Jiulien Mattion, creato dalla stilista Rosaria Scognamiglio. Insomma per Antonella l’anno si concluderà alla grande con il forte applauso di tutti i suoi fans e rappresentata per l’occasione al primo calendario ufficiale di Napoli Fashion Week. È si allarga il ventaglio di artisti e manager del mondo dell'arte e dello spettacolo per Fashion Week Napoli. Il primo è quello di Andrea Lybra, già produttore Rai, attualmente direttore di Enjoy Milano produzioni, nonché procuratore legale di svariati nomi del panorama artistico e musicale italiano.

L'altro è quello di Francesca Rettondini, attrice e conduttrice, volto tv amatissimo dal pubblico sia Rai che Mediaset di cui proprio Andrea Lybra ne è il procuratore. Tra i curatori delle location che rappresenteranno questa seconda manifestazione si uniscono al progetto il professore Gabriele Di Napoli rappresentante del polo turistico dei paesi vesuviani e il dottor Carmine Maturo insieme all'assessore alla cultura e turismo Annamaria palmieri. Presto ne sapremo di più. "Sono orgoglioso di poter dare un contributo per rivalutare Napoli con le sue bellezze artistiche e felice di poter rappresentare negli scatti fotografici che realizzerò come Art Director degli shooting la bellissima Antonella nelle più significative location che ho selezionato, ma la cosa a cui tengo ancora di più è che Napoli possa essere rispettata ancora di più dai suoi cittadini come scrive il direttore Monca e Muti ", dice Alessandro Di Laurenzio. Appuntamento a dicembre.