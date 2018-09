Napoli, per il ventunesimo anno riecco Discodays

La XXI edizione della Fiera del Disco e della Musica di Napoli torna sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 presso il Complesso Palapartenope di Napoli. Ingresso 5,00 euro. Gratis sino a 18 anni.



Discodays vuole essere il luogo che fa da tramite tra la musica e la cultura, tra chi la ama e la promuove, ma anche un luogo di incontro, di crescita, di dialogo per creare nuove sinergie tra gli attori e i protagonisti dell’universo musica: editoria, mercato discografico, artisti, etichette indipendenti, autori e associazioni. Saranno molte le nuove iniziative che si affiancheranno a quelle consolidate. Oltre ai numerosi espositori di dischi in vinile ci saranno: concorsi, workshop, tavole rotonde, incontri B2B, mostre di fumetti e ovviamente live showcase. La prima novità di questa edizione è il concorso ideato in collaborazione con Hilux Vinyl, azienda italiana produttrice di dischi in vinile: in palio 300 vinili! Il concorso è rivolto esclusivamente alle etichette discografiche indipendenti, al vincitore la stampa gratuita di 300 album in vinile messi a disposizione dall’azienda milanese Hilux Vinyl

Ufficializzata la partnership con due importanti festival partenopei: il Comicon e il Napoli Film Festival. Con il prestigioso festival internazionale del fumetto di Napoli presenteremo in esclusiva il libro a fumetti e l’album del cantautore Daniele Celona dedicandogli anche una mostra; con lo storico festival cinematografico presenteremo lo spin-off delle Videoclip Sessions, la nuova sezione che il festival partenopeo ha dedicato alla musica e le immagini: una selezione dei migliori video musicali verranno proiettati in heavy rotation.

