«Festa della Vendemmia - e tu vieni a vendemmiare?», l'iniziativa di Casa Setaro

Casa Setaro lancia l'iniziativa «Festa della Vendemmia - E tu vieni a vendemmiare?» per condividere la gioia della vendemmia e dei prestigiosi riconoscimenti ottenuti, come il «Best in Show» ricevuto da Decanter, che premia la cantina come produttrice di uno tra i 50 migliori vini al mondo: il «Fuocoallegro 2019 Piedirosso Vesuvio Doc»; la guida Vinibuoni d'Italia assegna la corona d'oro alla bollicina Pietrafumante Brut Nature, il primo dosaggio Zero nato sul Vesuvio e presentato lo scorso febbraio al pubblico. Ancora, il riconoscimento 50TopRosè della guida 50TopItaly al Munazei Rosato 2020, e poi il riconoscimento Top Wine della guida Slow Wine conquistato dal rosso Don Vincenzo Riserva annata 2017.



Un festeggiamento che partirà sabato 25 settembre, alle ore 18, con «Aspettando la vendemmia», un aperitivo in vigna per rilassarsi prima del fatidico giorno della raccolta.

Calici e tagliere alle luci del tramonto per sentirsi parte di un momento che si rinnova ogni anno.



Domenica 26 settembre, alle ore 10, sarà possibile diventare vigneron per un giorno e conoscere meglio la bellezza del territorio vesuviano con la vera «Festa della Vendemmia», una giornata dedicata al vino, all'arte e ai bambini.



Gli ospiti saranno dotati del «kit di vendemmia» e successivamente si inizierà la raccolta delle uve in compagnia dello staff di Casa Setaro e dell’AIS Vesuvio.



Successivamente sarà il momento del «pranzo della vendemmia», un vero e proprio ritorno alla tradizione, con ricette ed identità nostrane. Ogni pietanza sarà abbinata ai vini DOC biologici prodotti da Casa Setaro.



Al termine si visiterà la cantina scavata nella roccia vulcanica dell’ultima grande eruzione: luogo ottimale per la conservazioen natirale e l'affinamento del vino.