Oasi WWF e riserve naturali domenica aprono al pubblico: ecco tutti gli appuntamenti in Campania

Venerdì 18 Maggio 2018, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 19:11

Torna domenica 20 maggio l’appuntamento con la giornata delle oasi WWF e con RiservAmica, giunta quest’anno alla 6^ edizione. In virtù del recente accordo tra WWF e l’Arma dei Carabinieri i cittadini potranno avvistare lupi, orsi, aquile, aironi, lontre, cervi e daini custoditi negli angoli più belli e suggestivi del nostro paese, dal nord al sud d’Italia. Verranno aperte al pubblico con eventi, giochi e animazioni oltre 100 oasi WWF e 130 Riserve Naturali dello Stato, la cui gestione è affidata ai Carabinieri Forestali.Molti gli eventi previsti in Campania. A Persano, in provincia di Salerno, l’Oasi offre visite guidate e laboratori didattici per tutti i gusti: dalle decorazioni sui ciottoli di fiume alla ricerca di erbe spontanee e insetti, dai rimedi naturali nella cosmesi, fino alle lezioni di yoga all’aperto. Alla Riserva Naturale Cratere degli Astroni di Napoli, apicoltori ed esperti entomologi accompagneranno i visitatori alla scoperta degli apiari, per osservare da vicino il lavoro delle api e degustare il loro miele. Con “Giochi in natura” si potrà poi partecipare ad attività propedeutiche alla messa a dimora in autunno delle querce nelle aree percorse dal fuoco. All’Oasi del Bosco di San Silvestro di Caserta si festeggerà la giornata mondiale delle api con una tappa alle arnie didattiche e agli alveari, incontri con l'apicoltore, degustazioni del miele e laboratori. Si ripercorrerà il “sentiero delle donne” durante le visite alle grotte del Bussento, in provincia di Salerno. Spazio anche ad escursioni, visite ed esibizioni musicali. L’Oasi WWF Montagna di Sopra di Pannarano, in provincia di Avellino, domenica propone uno speciale monitoraggio del laghetto di “Campo Maggiore” alla ricerca di anfibi rari come rospo comune e rospo smeraldino del Partenio. Ci saranno anche esposizioni artistiche di tornitura del legno e si gusteranno prodotti tipici locali.Sempre domenica 20 maggio sarà possibile visitare la riserva naturale statale Valle delle Ferriere, in provincia di Salerno. I visitatori saranno accolti alle 9.30 presso il Borgo di Pontone, frazione del Comune di Scala. Alle 10.30 partenza per l’itinerario della riserva naturale. Alle 14 saranno svelati i segreti delle Ferriere e della sua valle. In provincia di Caserta si apriranno le porte della riserva naturale di Castel Volturno. I visitatori saranno accolti alle 9. Alle 9.30 saranno illustrate le attività specifiche volta alla tutela della biodiversità attraverso un percorso all’interno della riserva naturale.