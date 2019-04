Pasqua a Capri, il maltempo non ferma i vip: da Caterina Balivo a Pio D'Antini

Lunedì 22 Aprile 2019, 18:24

Capri. Il cattivo tempo non ferma i vip a Capri che tornano a popolare il sipario delle notti capresi sulle note della Taverna Anema e Core. Ad animare le serate isolane con grande sorpresa e felicità dei vacanzieri capresi ritorna anche Guido Lembo che è tornato ad infiammare il suo pubblico insieme al figlio Gianluigi e all'Anema e Core band. Uno show che condensa il meglio della tradizione napoletana fusa con un repertorio tra musica leggera anni '60 fino ai tormentoni e grandi successi internazionali dei nostri giorni. Tra i primi vip nostrani a non farsi intimorire dal maltempo, in primis Caterina Balivo, habituè dell'isola azzurra dove ha da poco acquistato casa, che ha iniziato a riscaldarsi insieme alla sorella Sarah sulle note dell'Anema e Core band, in un piccolo sipario improvvisato durante il Luxury Easter Breakfast del Capri Palace ad Anacapri. Qui Gianluigi Lembo insieme alla sua band si è esibito in live show davanti alle sale del ristornate stellato dell'Hotel “L'Olivo”, dove le sorelle Balivo, Caterina e Sarah, erano ospiti del GM Ermanno Zanini. Sorpresa invece per la notte di Pasqua nella taverna dei Vip dove è arrivato Pio D'Antini (del duo comico Pio e Amedeo) con la moglie Cristina e tanti amici. Un ritorno sull'isola per il comico foggiano che l'estate scorsa era stato protagonista insieme ad Amedeo Grieco di un live show alla Canzone del Mare. Pio, reduce dal successo di Sanremo e di "Amici"di Maria de Filippi, anche stavolta ha preso il microfono ed ha duettato con Gianluigi, improvvisando e rivisitando i classici della musica leggera e delle canzoni napoletane. Tra gli altri volti noti avvistati in Piazzetta in questi giorni: Diego della Valle con la moglie Barbara ed il figlio Filippo, il direttore de La 7 Enrico Mentana ed il Presidente della BNL Luigi Abete.