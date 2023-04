PosteItaliane partecipa al Comicon della Mostra D'Oltremare di Napoli con uno stand e una cartolina dedicata all'evento

Poste Italiane parteciperà anche quest’anno con uno stand filatelico al Comicon International Pop Culture Festival, il Salone internazionale del Fumetto in programma a Napoli dal 28 aprile al 1° maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Per l’occasione è stata realizzata una cartolina filatelica che riproduce il manifesto ufficiale firmato da Mirka Andolfo, illustratrice, fumettista e scrittrice pubblicata in oltre 28 Paesi nel mondo, già vincitrice dell'Harvey Award, che collabora con alcuni dei principali editori di fumetto italiani e internazionali. Saranno disponibili per l’occasione anche quattro annulli speciali, uno per ciascun giorno dell’evento, con i quali i visitatori potranno bollare le cartoline nello stand di Poste Italiane.