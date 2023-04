Comicon 2023, arriva il primo manga italiano pubblicato in Giappone da Shueisha e ambientato a Napoli

È ambientato a Napoli ed è scritto e disegnato da una napoletana il primo manga italiano pubblicato da Shueisha, la stessa casa editrice di One Piece, Naruto e Dragon Ball, la più importante del Giappone.

Si tratta di Elena Vitagliano e del suo manga Miriam dei teschi uno one-shot, ossia una storia breve, leggibile gratuitamente sul sito della rivista digitale Shonen Jump Plus, rivista digitale con più di quattro milioni di lettori, sia in inglese che in giapponese.

Elena è partita da Napoli e il suo percorso l'ha portata fino in Giappone: «Ho sempre avuto la passione per il disegno e per raccontare storie a me vicine. Il mio primo approccio con il mondo nipponico è stato tramite i cartoni, gli anime. Un giorno, poi, da piccola, andando in edicola ho scoperto i manga, i fumetti giapponesi. Topolino e i fumetti più tradizionali non mi hanno mai preso. Da lì si è accesa la mia passione per il paese del Sol Levante».

L'inizio della sua carriera non è stato facile: «Ho studiato giapponese all'Orientale a Napoli e dopodiché mi sono trasferita a Londra per lavorare come graphic designer.Il sogno di fare manga è nato molto presto in me, ma non ci ho creduto abbastanza inizialmente, mi hanno chiuso un sacco di porte in faccia e stavo per mollare».

Poi la svolta: «Ho scoperto che a Londra si teneva un concorso nazionale di manga e da lì è partito tutto». Infatti Elena nel 2018 è stata la prima donna Europea a vincere il concorso internazionale di manga Silent Manga Audition.

Ed ora, in seguito alla vittoria nella competizione internazionale di manga Magic, con premiazione svoltasi a Monaco, organizzata proprio da Shueisha e da Shibuya Production, la pubblicazione su Jump Plus di Miriam dei Teschi: «È una storia autoconclusiva in cui la protagonista è la custode del cimitero delle Fontanelle, questo luogo mistico in cui ci sono questi teschi di persone che non hanno mai ricevuto sepoltura e racconto di tutte le leggende legate a questo luogo».

Si possono già leggere i primi commenti del pubblico nipponico: in molti chiedono di leggere altri episodi, altri si interrogano sui significati di alcune leggende partenopee raccontate nel manga: «A breve mi recherò in Giappone e incontrerò gli editor, spero che il manga possa uscire in Italia e che si possa serializzare, ci sono tante leggende di Napoli da raccontare, la nostra cultura si incastra molto con quella Giapponese mi viene in mente il rispetto per gli anziani, la cucina buona, la pulizia».

La mangaka parteciperà al Comicon dove parlerà di questo suo traguardo in conferenza con Tony Valente, autore di manga francese dalla cui serie è stato anche tratto l'omonimo anime, Radiant, il 30 aprile alle ore 16.

Aspettando una possibile edizione italiana di Miriam dei teschi, in esclusiva, durante questo Comicon, saranno acquistabili, presso lo stand della Scuola Italiana di Comix nell'Asian Village, dei suoi poster e delle cartoline autografate e in edizione limitata (100 copie).

Tanti i progetti a cui Elena si sta dedicando, tra cui la fondazione di uno studio di consulenza artistica: «Insieme ad altri colleghi ho aperto questo studio artistico-editoriale B4 studio in cui facciamo consulenza soprattuto per elevare la qualità narrativa dei prodotti che ci sottopongono»

Infine il suo consiglio ai tanti giovani che voglino cimentarsi con il lavoro di mangaka: «Mi sento di dirgli di non mollare mai e di fare attenzione non solo al disegno ma al modo in cui si raccontano le storie, di approfondire le tecniche di narrazione, cercando di correggersi e partire da ciò che ti piace portando il tuo punto di vista personale».