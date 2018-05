Pulcinella film festival, il corto vincitore sarà premiato alla Mostra di Venezia

Martedì 22 Maggio 2018, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 19:02

E' partita oggi la gara in contemporanea per l'assegnazione del premio finale per il cortometraggio del "Pulcinella Film Festival", il festival internazionale della commedia giunto alla terza edizione. In contemporanea i tre registi selezionati girano un cortometraggio di cinque minuti, ambientato ad Acerra ovviamente, di qualsiasi genere purchè abbiano all’interno della storia un riferimento evidente alla “Maschera di Pulcinella”.Il cortometraggio vincitore riceverà una borsa di studio da 300 euro e la possibilità di essere premiato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Lo Short Film è un contest gratuito dedicato a registi di qualsiasi età residenti nella Regione Campania che si tiene appunto durante la terza edizione del Pulcinella Film Festival, organizzato grazie alla collaborazione e patrocinio del Comune di Acerra ed il supporto del Lions Club Acerra Valle di Suessola. I tre lavori selezionati per la vittoria finale sono: "Camaleonti sociali" di Orsola Sorrentino; "Nun more maje" di Agostino Fontana e "Poi c'è Nella" di Luigi Russo. Quest'ultima storia parla di Nella, stravagante ed estroversa,che denuncia la passività e la mancanza di fiducia nella vita dei presenti, in particolar modo in giovani come lei. Indossa una maschera nera fatta di cartone ed inizia un singolare e coraggioso discorso, con degli interlocutori però troppo silenziosi, che la guardano in modo freddo e distaccato. Luigi Russo è uno studente di regia e recitazione cinematografica presso l’Università del Cinema e delle arti dello spettacolo, Scrive e dirige “Il Valore Di Giulio”, la sua opera prima, un cortometraggio con Giovanni Buselli, attore di fiction, tra cui “Gomorra – la serie” ed il lungometraggio “San Valentino Stories”.