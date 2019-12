Reggia Express, domenica l'ultimo appuntamento dell'anno con il treno storico

Ultimo appuntamento dell'anno, domenica 8 dicembre, con Reggia Express il treno storico promosso da Fondazione FS e Regione Campania che, partendo dal centro di Napoli, consente di raggiungere direttamente la splendida Reggia di Caserta. Composto da carrozze Centoporte e Corbellini degli anni '30 e '50, il treno partirà dalla stazione di Napoli Centrale alle 10 per arrivare a Caserta alle 11.



L'ingresso della Reggia è a pochi metri dalla stazione, e quindi comodamente raggiungibile a piedi. Il treno di ritorno partirà da Caserta alle 17 per arrivare a Napoli Centrale alle 17.35. I biglietti per viaggiare sul Reggia Express, al costo di 8 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi fino a 12 anni di età, sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.