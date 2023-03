«Scienziabilmente», a Città della Scienza la seconda edizione

Sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del linguaggio narrativo, scrittura, e tecnologia legati ai temi dell’inclusione e la disabilità: è questo l’obiettivo della II^ Edizione del Concorso “Scienzabilmente”, organizzato da RDR Rainbow - Diversamente Radio in collaborazione con la Fondazione Città della Scienza, il prossimo 31 marzo attraverso un concorso di idee rivolto alle Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado della Campania, e che vedrà la premiazione dei sei migliori elaborati delle scuole partecipanti.

In tale occasione, in collaborazione con la Fondazione Città della Scienza, si terrà una Tavola Rotonda con accademici, esperti, rappresentanti delle istituzioni, scrittori e giornalisti, esperti del terzo settore, moderata da Natascia Festa del Corriere del Mezzogiorno.

«La divulgazione scientifica, l’inclusione, la solidarietà e la condivisione, sono tra i messaggi più importanti che trasferiamo quotidianamente alle nuove generazioni in visita al nostro Science Centre» afferma il Presidente Riccardo Villari che aggiunge «Intendiamo così costruire ponti per educare alle relazioni, basilari per un sano sviluppo sociale».

Nel corso dell’evento saranno presentati gli elaborati e consegnati i riconoscimenti alle scuole finaliste, proclamando i 3 elaborati vincitori, alla presenza dell’attrice Titti Nuzzolese e con un intervento del Vice Questore della Squadra Mobile Questura di Napoli Angela Castaldo a premiare l’impegno dei giovani sui temi della prevenzione e legalità. Ad aprire i lavori i saluti del Presidente di Città della Scienza e dell’Assessora all’istruzione del Comune di Napoli Maura Striano ed a seguire interventi di Luciana de Laurentis Head of Corporate Culture & Inclusion Fastweb, Gino Giaculli Giornalista e scrittore, Antonella Liccardo Delegata al bilancio di genere Università di Napoli Federico II, Lello Marangio autore e scrittore, Antonia Tulino coordinatrice “5G Academy” della Federico II, Giangi Milesi Presidente Confederazione Parkinson Italia, Alessandra Romano scrittrice, Bruno Siciliano Coordinatore PRISMA Lab Università di Napoli Federico II ed un contributo dell’autore-regista Raffaele Bortone autore del cartoon in LIS “Lampadino e Caramella”.

«E’ importante riconoscere le abilità’ di ciascuno senza limiti o barriere» spiega Amelia Focaccio, Program Manager di Rainbow Diversamente Radio ed ideatrice del concorso «ed i giovani sanno essere protagonisti di messaggi positivi per una società inclusiva». Nata più di 15 anni fa come progetto dell'Associazione no profit “I ragazzi della barca di carta” da un ‘idea del presidente Francesco Baldi, la webradio RDR ha sempre dato risalto alle problematiche relative all’inclusione, diversity ed abilità delle persone. Uno spazio particolare sarà dedicato ai rappresentanti delle Associazioni “31SALVATUTTI” Federica Mariottino, “Disabilmente Mamme” Antonella Nocerino, “Mille voci news” Mariarosaria Ricci. L’iniziativa è sostenuta da Fastweb. Hanno concesso il patrocinio il Consiglio Regionale della Campania, DIETI, CeSMA e 5G Academy dell’Università di Napoli Federico II, CSV Napoli.