Bull Days Vesuvio a Sorrento: arrivano le Lamborghini

La più grande community al mondo di collezionisti di Lamborghini arriva a Sorrento. Appuntamento con il Bull Days Vesuvio e le supercar.

Dopo la tappa napoletana, la carovana delle quattro ruote è giunta in mattinata in piazza Angelina Lauro dove sosterà fino al pomeriggio. Tra le Lamborghini presenti la Huracán Capsule Fluo con il modello personalizzato “Tiffany Angel” di Huracán Evo Awd, la serie speciale Aventador SVJ Roadster in carbonio completamente ad personam di U-Boat e non mancano le storiche come le Murcielago e Gallardo.

«Lamborghini è da sempre un simbolo nel mondo dell'eccellenza, dello stile e dell'artigianalità del made in Italy - dichiara il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - Per questa ragione abbiamo aderito con entusiasmo all'invito rivoltoci dai collezionisti di queste magnifiche quattroruote, di accogliere una tappa del Bull Days Vesuvio. L'augurio è che i nostri ospiti possano apprezzare i panorami naturali, le bellezze artistiche, l'offerta culturale ed enogastronomica e quanto di meglio offre la nostra terra».