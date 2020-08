Sorrento, a Villa Fiorentino la rassegna Summertime 2020

SORRENTO - Riparte la rassegna Summertime a Villa Fiorentino. Un altro passo verso il ritorno alla normalità. La ripartenza dopo le pesanti settimane del lockdown non può prescindere dal rilancio delle attività legate allo svago ed al divertimento. Un modo per godere di qualche ora di sano relax, sempre in assoluta sicurezza, mettendo da parte le tensioni accumulate per l’emergenza Covid e la conseguente crisi economica. È in questa ottica che la Fondazione Sorrento organizza anche questa estate la Summertime, rassegna di musica, teatro, danza, cinema e cabaret che garantirà a residenti e turisti la possibilità di trascorrere piacevoli serate all’aperto, immersi nel verde di un tipico giardino sorrentino. La location è, appunto, il parco che circonda Villa Fiorentino, splendida dimora affacciata sul nuovo corso Italia di Sorrento. Ovviamente non si può prescindere dalla sicurezza e dal rispetto di tutte le misure per evitare il rischio di contagio, in particolare il distanziamento interpersonale evitando assembramenti.



“Anche quest’anno, nonostante le mille difficoltà, siamo riusciti a dare vita ad un cartellone di eventi di assoluto spessore per tutti i gusti e per ogni fascia di età - spiega l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano -. La Summertime 2020 vuole essere una rassegna in grado di offrire ai nostri concittadini ed agli ospiti della Costiera l’opportunità di divertirsi in assoluta tranquillità”.



Si comincia domenica prossima, 9 agosto 2020 e si continua fino al 4 settembre. L’ingresso è alle ore 20.30 con inizio degli spettacoli alle ore 21.



PROGRAMMA

DOMENICA 9 AGOSTO: STELLE DEL MEDITERRANEO - danza, moda, musica - ingresso € 10

LUNEDI’ 10 AGOSTO: Marco Palmieri e Mario Aterrano in RISATE SOTTO LE STELLE - Uno spettacolo di Mario Aterrano - ingresso € 10

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO: THE EVERGREEN BAND - concerto - ingresso libero

GIOVEDI’ 13 AGOSTO: PELLICOLE SOTTO LE STELLE – rassegna di cinema all’aperto presenta “THE WOLF OF WALL STREET” di Martin Scorsese - ingresso € 5

DOMENICA 16 AGOSTO: PELLICOLE SOTTO LE STELLE – rassegna di cinema all’aperto presenta “BOHEMIAN RHAPSODY” di Brian Singer - ingresso € 5

MARTEDI’ 18 AGOSTO: Gea Martire in SOTTOSOPRA (tratto da “Dicerie sui santi e altri malumori”) di Davide Morganti - ingresso € 15

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO: Daniela Ioia in MAMMA, MA! di Massimo Andrei – regia di Gennaro Silvestro - ingresso € 10

GIOVEDI’ 20 AGOSTO: Massimiliano Gallo in RESILIENZA 2.0 (Comiche istruzioni per risorgere da un disastro) - ingresso € 20

DOMENICA 23 AGOSTO: Ebbanesis in TRANSLEIT - ingresso € 20

LUNEDI’ 24 AGOSTO: ARETON - concerto - ingresso libero

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO: SINGING BOYS - concerto - ingresso libero

GIOVEDI’ 27 AGOSTO: PELLICOLE SOTTO LE STELLE - rassegna di cinema all’aperto presenta “HUGO CABRET” di Martin Scorsese - ingresso € 5

VENERDI’ 28 AGOSTO: THE EVERGREEN BAND - concerto - ingresso libero

SABATO 29 AGOSTO: STELLE DEL MEDITERRANEO – danza, moda, musica - ingresso € 10

DOMENICA 30 AGOSTO: PELLICOLE SOTTO LE STELLE - rassegna di cinema all’aperto presenta “MAGNIFICA PRESENZA” di Ferznan Ozpetek - ingresso € 5

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE: Cinzia Mirabella con Marco Palmieri in SISTERS - Uno spettacolo di Cinzia Mirabella - ingresso € 10

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE: PELLICOLE SOTTO LE STELLE – rassegna di cinema all’aperto presenta “OCEANIA” film di animazione Disney di Ron Clements e John Musker - ingresso € 5

VENERDI' 4 SETTEMBRE: LE CORDE DELL'ANIMA - GIOVANI ARTISTI IN CONCERTO per chitarra e violino di giovani musicisti del Lazio - ingresso libero