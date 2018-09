«Sott' 'e bombe»: musica e poesia negli ex rifugi antiaerei

Venerdì 14 Settembre 2018, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex rifugi antiaerei e zone limotrofe che ogni anno si riempiono di musica e gentilezza: domenica 16 e domenica 23 settembre alle ore 17.30, il Forum Tarsia e il Coordinamento Le Scalze presentano, nella chiesa di San Giuseppe delle Scalze, in salita Pontecorvo 65, presentano “Sott’ ‘e bombe. Musica e poesia per la gentilezza e la pace”, a cura di Sergio Bizzarro e Costanzo Ioni. Si tratta della quinta edizione della manifestazione che lancia un messaggio poetico per la gentilezza e la pace e contro la violenza. Si svolge ogni anno in uno dei tanti rifugi antiaerei (o nei suoi pressi) della seconda guerra mondiale a ricordo di morti e distruzioni che hanno sconvolto Napoli, città da cui parte un simbolico abbraccio a quanti ancora oggi soffrono per le violenze commesse dall'uomo nelle tante guerre che ancora funestano il nostro pianeta.«Quest’anno - spiegano i promotori - la riflessione si vuole allargare ad altre “bombe” che stanno provocando, giorno dopo giorno, un ulteriore logoramento del legame sociale, già messo a dura prova dalla crisi economica: parliamo del pericoloso proliferare dei tanti stati di avversione, convincimenti, sentimenti ed emozioni negative nei confronti del prossimo, in particolare dello “straniero”. Queste nuove “bombe” hanno nome intolleranza, xenofobia, violenza, aggressività, omofobia, razzismo, volgarità, risentimento. Ad esse vogliamo opporre, attraverso la musica e la parola poetica, il potere della pace e della gentilezza». Il 16 settembre è previsto l’intervento musicale del cantautore napoletano Roberto Ormanni e il reading poetico con Angela Procaccini, Ciro De Novellis, Ino Fragna, Vincenzo De Simone, Carla De Falco, Marco Melillo, Floriana Coppola, Ariele D'Ambrosio, Serena Ferrara, Maria Stella Eisenberg. Il 23 ci sarà un set elettronico con la musicista parigina Nina Hoppas oltre al consueto reading con Daniela Montella, Ketti Martino, Lina Sanniti, Ferdinando Tricarico, Giovanna Silvestri, Claudio Pennino, Giulio Mendoza, Giulio Pacelli, Renata Cagno.