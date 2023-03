Napoli, VeraLab nella Stazione Centrale apre il nuovo pop-up store

VeraLab arriva a Napoli, in Stazione Centrale, con un pop-up store dedicato alla bellezza e alla cura di sé. Situato vicino all’ingresso dei binari, in una posizione strategica e di grande visibilità, si fa notare nello snodo ferroviario della città con il suo carattere colorato e luminoso.

Lo spazio site-specific del beauty brand fondato dall’imprenditrice Cristina Fogazzi è stato affidato allo studio 23Bassi, già autore dei progetti dei temporary di Roma Termini e di Milano Centrale, nonché dei corner di Rinascente e dei flagship store del capoluogo lombardo e della capitale. L’ambiente è un’oasi di vitalità e divertimento, caratterizzato dal distintivo colore rosa fucsia, da grandi vetrine e un’alternanza tra trasparenze e giochi di luce. Gli iconici cerchi, tipici dell’estetica VeraLab, ospitano i prodotti best seller, protagonisti indiscussi del progetto. In questa scenografia sono in mostra maxi confezioni di Spumone e Luce Liquida, che riempiono lo spazio a tutta altezza e attirano l’attenzione del visitatore. Lo stile architettonico dello store mescola il linguaggio pop del marchio a dettagli che omaggiano la città e il suo humour. Al centro del pop-up, una grafica che ritrae il celebre e iconico cornetto scaccia-malocchio su cui campeggia la scritta «Assafà», espressione napoletana che incita ad avere sempre fiducia. Nelle vetrate si illumina il celebre claim del brand: «We believe in your skin».

«Questa apertura è fondamentale per la crescita e la penetrazione sul territorio italiano e rafforza la strategia omnicanale che ci avvicina sempre più alla community. La Stazione di Napoli Centrale è un importante luogo di incontro tra la metropoli e il mondo, punto di snodo tra la clientela locale e internazionale che ogni giorno transita dal capoluogo campano», commenta Cristina Fogazzi, fondatrice di VeraLab, una delle imprese di maggior successo del settore cosmetico, forte di più di 3 milioni di prodotti venuti ogni anno e un fatturato di quasi 63 milioni di euro. «La terza apertura nel nostro network da parte di un brand popolare e amato come VeraLab conferma il valore delle stazioni, luoghi iconici e di grande importanza commerciale, veri landmark nel cuore delle città. Siamo orgogliosi della partnership con Cristina Fogazzi e ampiamente soddisfatti dei risultati raggiunti», dichiara Alessio Streccioni, General Manager di Retail Group Grandi Stazioni Retail.