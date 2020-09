Wine&Thecity al Museo H. Nitsch: Sinfonia Napoli 2020

Ultimo aggiornamento: 20:01

Con i vini delle cantine Di Majo Norante e San Marzano, due eccellenze della viticoltura del Sud Italia - molisana la prima, pugliese la seconda -,ha accompagnato l’esclusiva 158.aktion “Sinfonia Napoli 2020” di venerdì scorso.La serata, riservata a soli 100 ospiti tra collezionisti, galleristi e artisti provenienti da tutta Italia, è stata pensata come anteprima della mostra “Relitti d’azione” che si inaugurerà venerdì 25 settembre aldi Napoli e che presenta un nuovo allestimento del museo per il biennio 2020-2022 e alcune opere inedite del maestro dell’azionismo viennese.Ventisei elementi delladiretta da Andrea Cusumano hanno aperto la serata dedicata ad Hermann Nitsch, classe 1938, che ha riproposto alcune delle sue più note performance del celebre Orgien Mysterien Theater, il Teatro delle Orge e dei Misteri, che a partire dagli anni Sessanta contraddistinse l’avventura dell’Azionismo Viennese.Wine&Thecity ha accolto gli ospiti con il Timo Vermentino Salento IGP 2018 e il Talò Primitivo di Manduria DOP 2018 delle Cantine San Marzano e con la Falanghina Biorganic 2019 e il Don Luigi 2015 Rosso Molise Doc dell’azienda Di Majo Norante, vino di punta della storica cantina molisana. Quattro etichette e quattro vini che hanno scandito, tra rimandi e corrispondenze olfattive e visive, l’audace performance.«Con questa serata e con la prossima in calendario il 25 settembre, si consolida il sodalizio che da anni ci lega alla Fondazione Morra. Portare il buon bere italiano nei luoghi dell’arte è una vocazione che ci accompagna da sempre, è il nostro modo di coltivare e diffondere “ebbrezza creativa”. Il Museo Nitsch, unico nel suo genere, è uno dei luoghi più interessanti della città, spazio che documenta e approfondisce le tematiche filosofiche, poetiche e visive sviluppate dal grande artista austriaco Hermann Nitsch in oltre trent’anni di attività e il suo rapporto con Napoli e con lo stesso Peppe Morra, gallerista, mecenate e collezionista visionario», commentaideatrice e curatrice di Wine&Thecity.Wine&Thecity tornerà venerdì 25 settembre, al Museo Archivio Laboratorio Hermann Nitsch, con un altro banco di assaggio, con i vini dell’azienda Casale del Giglio che nelle terre dell’Agro pontino produce vini di grande eleganza.