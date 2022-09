Docenti alla scoperta delle oasi Wwf della Campania nella nuova edizione del gran tour della biodiversità

Un gran tour moderno è quello che organizza il Wwf per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Nell'Ottocento, giovani aristocratici sceglievano la Campania come meta del loro gran tour, ma dal 16 settembre al 9 ottobre saranno gli insegnanti a scoprire la regione in nove incontri.

Dopo il grande successo dell’edizione 2021-2022, che ha visto la partecipazione complessiva di quasi 200 docenti, l’ufficio educazione del Wwf Italia propone, anche per l’anno scolastico 2022-23, il “gran tour nelle oasi campane” alla scoperta del valore naturalistico, culturale ed educativo del territorio.

«L’itinerario formativo nasce con l'obiettivo di coinvolgere gli insegnanti e, tramite il loro ruolo di "moltiplicatori culturali", tutta la comunità scolastica, alla scoperta della ricchezza di biodiversità custodita nelle oasi Wwf in Campania» è spiegato nella pagina dell'iniziativa. «Le tematiche sono quanto mai attuali, incentrate in particolare sul valore e la tutela della Biodiversità. In programma moltissime attività laboratoriali, che sono, da sempre, i cardini dell’impostazione dell’educazione ambientale della nostra Associazione: l’approccio “dell’imparare facendo” e la messa in campo delle competenze degli alunni. Si tratta inoltre, e nell’attuale contesto scolastico non è cosa da poco, di proposte didattiche che si possono sviluppare anche al di fuori delle aule, valorizzando l'outdoor education».

La piattaforma che raccoglie materiali e approfondimenti è Wwf one planet school. Sul sito si possono seguire corsi e lezioni e i docenti possono selezionare schede didattiche specifiche per il livello dei loro studenti.

Ogni appuntamento ha una modalità di svolgimento simile. Si inizia con attività di conoscenza del gruppo. A seguire, una lezione di approfondimento, diversa per ogni oasi, su tematiche di educazione all'ambiente e alla sostenibilità. L'uscita sul campo si svolgerà con un operatore. Ci saranno anche attività laboratoriale e di valutazione.

Il primo incontro sarà venerdì 16 settembre, dalle 14:00 alle 18:00 a Sant'Agnello, oasi terre del Tirreno, con il tema “la natura ricreata in un'oasi in città”.