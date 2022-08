Proseguono i lavori di restauro alla Vaccheria Borbonica, nell'Oasi WWF Cratere degli Astroni, nei Campi Flegrei.

L'ultimo intervento in ordine di tempo, riguarda la realizzazione delle vetrate e di una passerella in legno, per consentire la visita dei turisti.

«La vecchia Vaccheria Borbonica torna a splendere nel cuore selvaggio di Napoli, e presto sarà pronta per spalancare il portone ai nostri visitatori», annunciano dalla pagina ufficiale Facebook dell'Oasi naturalista alle porte di Napoli.

La Vaccheria Borbonica, gioiello storico - architettonico situata al centro della riserva, fu realizzata agli inizi del 18º secolo, nell'ambito degli interventi per favorire uno sviluppo agro-zootecnico, del real sito di caccia voluto dai Borbone. Durante la seconda guerra mondiale, fu adibito ad uso militare, poi l’edificio è andato progressivamente in rovina. Grazie ai recenti lavori di restauro la Vaccheria diverrà sede di un Centro Recupero Animali Selvatici.