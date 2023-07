La Fondazione Sorrento propone due spettacoli con Maria Mazzotta e Emanuela Bianchini a Villa Fiorentino

Sorrento si prepara ad accogliere due straordinari spettacoli musicali nell'ambito della rassegna "Incontriamoci in Villa" organizzata dalla Fondazione Sorrento con il supporto del Comune costiero. Appuntamenti in programma il 20 e il 27 luglio nella splendida cornice del parco di Villa Fiorentino.

Giovedì 20 luglio, alle ore 21, salirà sul palco Maria Mazzotta, accompagnata dal chitarrista e produttore Ernesto Nobili e dal percussionista Cristiano Della Monica. Maria Mazzotta, nota per la sua voce calda e avvolgente, regalerà al pubblico una performance intensa, offrendo un viaggio musicale ricco di emozioni e contaminazioni di diverse culture.

Il secondo spettacolo è previsto per giovedì 27 luglio, sempre alle ore 21, quando andrà in scena “Espero” del regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani, accompagnato dalle musiche originali eseguite dal vivo del compositore Mauro Palmas.

In un'esperienza multidisciplinare di danza contemporanea, il pubblico sarà coinvolto in un viaggio emozionale, dove le culture si fondono in un mix di movimenti, suoni e visioni. In scena l’étoile Emanuela Bianchini ed i solisti della Mvula Sungani Physical Dance.

Entrambi gli eventi organizzati da Arealive sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.