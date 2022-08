Riserva Astroni, sopralluogo per verificare i danni dell'incendio

L'VIII commissione consiliare permanente della Regione Campania, presieduta dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, effettuerà, martedì 9 agosto alle ore 12, un sopralluogo presso la Riserva Naturale Cratere degli Astroni per verificare lo stato dei danni causati dal rogo verificatosi il 1 agosto scorso. «Verificheremo quali siano le criticità e quindi gli interventi da effettuarsi»- spiega Borrelli per il quale «è incredibile che una riserva naturale venga messa a rischio da gente irresponsabile ed incivile che, senza autorizzazioni, spara fuochi artificiali».

«Se da anni denunciamo tale fenomeno è anche per evitare simili incidenti. Ricordiamo che per l'utilizzo di materiale pirotecnico servono apposite autorizzazioni e i fuochi devono essere maneggiati da personale esperto in luoghi dove non si possano creare impedimenti e danni a cose e persone. Da oggi la nostra battaglia sarà ancora più agguerrita»- sottolinea il consigliere regionale di Europa Verde.