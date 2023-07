Oasi Wwf Cratere degli Astroni, passeggiata notturna per ammirare la luna e le stelle

«Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, Silenziosa luna?» annotava il giovane favoloso, Giacomo Leopardi, incantato dall'osservazione notturna del corpo celeste.

Anche se non siamo il pastore errante del celebre canto, tutti noi amiamo guardare il cielo notturno, soprattutto d'estate, il periodo ideale per ammirare la magia della volta celeste, ancor di più se l'osservazione avviene lontano da lampade e luci artificiali, come nell'Oasi WWF Cratere degli Astroni.

La riserva naturale dei Campi Flegrei si propone tra i siti Dark Sky e per consentire la visione della volta stellata, resterà aperta eccezionalmente, venerdì 21 luglio, per una passeggiata notturna.

Entusiasmante il programma della serata: «Percorreremo il Sentiero Borbonico che, attraverso un percorso scalinato in discesa ci porterà rapidamente sul fondo del cratere. Raggiungeremo il Lago Grande, uno spettacolare lago vulcanico completamente naturale dove è possibile osservare animali e piante tipiche delle zone umide come Ninfea bianca, Tifa, Nitticore e Tuffetti.

Infine raggiungeremo la Radura Grande, dove osserveremo gli astri con il telescopio astronomico in compagnia di Gino Civita».

Necessaria la prenotazione entro le ore 13 del giorno precedente al numero di whatsapp 392 323 12 20 o all'indirizzo di posta elettronica oasiastroni@wwf.it