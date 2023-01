Pitbull abbandonato nell'Oasi Wwf degli Astroni, Lea ha trovato padrone

Comincia l’anno con una buona notizia, nell'Oasi Wwf Cratere degli Astroni.

Nei giorni scorsi, una giovane esemplare di pitbull è stata abbandonata nei pressi dell’Oasi. Fatta segnalazione all'Asl, il cane è stato recuperato e adottato.

«Nonostante si trovasse in una zona impervia e scoscesa, segnalata all'Asl, il cane è stato recuperato e adottato», fanno sapere dalla riserva naturale protetta, polmone verde tra i comuni di Pozzuoli e Napoli.

«A quel punto è partito il tam tam tra i volontari per cercare un’adozione ma non ce n’è stato bisogno: tra la pitbull Lea, e il volontario Alessandro è stato subito amore! Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per salvare Lea e speriamo che questo nuovo anno sia pieno di gesti così!»