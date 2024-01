Aiuti alle famiglie, dal Pd plauso alla Regione

«La giunta regionale, al termine di una riunione tecnica e del confronto avuto con il presidente della Conferenza Episcopale Campana monsignor Di Donna, il Forum delle associazione familiari della Campania, la Caritas, la Diocesi di Napoli e le aggregazioni laicali, ha approvato il primo blocco di iniziative a sostegno della famiglia e della natalità, per 30 milioni di euro». Lo fa sapere la segreteria provinciale del Pd sannita, guidata da Giovanni Cacciano.

«Si tratta - spiegano i Dem - di misure importanti e concrete, a partire da un bonus di 600 euro per il secondo figlio».

Ci sono interventi finalizzati a conciliare famiglia e lavoro (10 milioni) attraverso il babysitteraggio, la fruizione degli asili nido per i piccoli fino a 3 anni, e di servizi si assistenza pomeridiana e ludoteca per la fascia 3-12 anni. Prevista anche l'attivazione di sportelli di orientamento al lavoro per le donne disoccupate.

Nel «pacchetto» anche voucher per l’erogazione dell’assegno unico per i nuovi nati secondogeniti (10 milioni), il sostegno per spese sanitarie dei minori (5 milioni) e voucher per l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti Isee per l’abbattimento della retta (5 milioni). Si punta inoltre sulla promozione dell'affido e della bigenitorialità per i genitori separati.